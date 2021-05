Skolen ringer ind igen

PCR-testkravet på Brøndby Strand Skole bortfalder. Der vil fortsat være lyntest for elever og personale to gange om ugen på skolen

Smittetal afgør restriktioner

Det var en bekymring for, at hele Brøndby Kommune kunne risikere nedlukning, der for en uge siden fik Brøndby Kommune til, i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, at indføre lokale restriktioner i Brøndby Strand.

Det var i denne bydel, at smitten var højest.

Nu er tallene langt mere positive, og derfor ophører de lokale restriktioner.

Hvis smittetallene igen stiger, kan restriktioner blive genindført, oplyser Brøndby Kommune.