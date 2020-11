Skolebørn til bryllupsfest uden smittefare

Fredag den 6. november kl. 10-11 viser Opera Hedeland Mozarts romantiske opera, Figaros Bryllup, i en særudgave produceret til skoleelever på 4.-9. klassetrin. Forestillingen instrueres af Freja Friberg Lyme, som har haft både saks og fantasi fremme for at tilpasse operaen til det unge publikum.

Den unge instruktør har i flere år har været en del af holdet bag Opera Hedeland. Sidste år lavede hun også opera for børn som instruktør på friluftsscenens skoleudgave af Carmen. Mens Carmen blev opført live for 3.000 elever i det store amfiteater, bliver det anderledes denne gang.

- Vi kommer til at filme det hele og derefter streame det ud til publikum. Det giver os mulighed for flere kameravinkler og en scenografi, man aldrig ville kunne få på en livescene hvis man fx tog rundt og opførte det på skolerne, siger Freja Friberg Lyme.

Det er direktør og operachef Claus Lynges beslutning at supplere Opera Hedelands forestillinger med det streamede format til skoleelever. Sommerens forestilling, Verdi´s Rigoletto, er udskudt til 2021, hvilket har givet plads til at tænke nyt, og det er han ikke utilfreds med.

Opera Hedeland har fået udviklet undervisningsmateriale specielt til forestillingen. Materialet matcher skolernes læringsmål og er, ligesom operaen, frit tilgængeligt via Opera Hedelands hjemmeside.

Selvom forestillingen er rettet mod skoleelever, opfordrer Claus Lynge alle musikinteresserede til at følge med, når den streames.

- Det bliver en Mozart-opera ud over det sædvanlige, og for folk der har set Figaros bryllup før, kan det være sjovt at se denne helt alternative og meget underholdende fortolkning, siger Claus Lynge.