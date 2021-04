Skole får penge til spil og leg i frikvartererne

- Formålet er at styrke det fysiske aktivitetsniveau og fællesskabet på tværs af klasser ved at igangsætte aktiviteter, som kan involvere flere elever på samme tid. Vi ønsker at sammensætte et varieret udvalg af redskaber, så både piger og drenge har mulighed for andre aktiviteter end blot boldspil, der pt. fylder det meste af skolegården. Vi ønsker som voksne at gå forrest og vise børnene, at det er sjovt at lege ved selv at deltage, skiver Julie Hardbo Larsen, lærer på Nordvangskolen, i sin legatansøgning.