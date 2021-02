En pumptrack-bane kan være på vej til Hvidovre. Foto: Morten Toft/DGI

Skal undersøge placering af pumptrack-bane

Vestegnen - 27. februar 2021 kl. 11:29

Hvidovre: Hvidovre Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte 200.000 kroner til at undersøge muligheden for at etablere en pumptrack-bane i Hvidovre. En pumptrack er en cykelbane med små bump, hop og bakker og som, hvis den asfalteres, også kan bruges til løbehjul, skateboard, rulleskøjter mv. Banen er primært tiltænkt børn og unge i aldersgruppen 8-14 år men kan bruges i alle aldre.

Det er den lokale cykelforening, Hvidovre Trail, som i samarbejde med DGI og i dialog med Hvidovre Kommunes administration, har udarbejdet et skitseforslag for den nye bane.

Ønsket er, at banen placeres på Avedøre Holme, på græsarealet mellem Stamholmen og Brøndby Havnevej - en placering, som er tæt på det mountainbikespor, der blev etableret i 2019. Men på grund af de trafikale forhold, af hensyn til de unge brugere samt en restriktiv kystlovgivning, skal det undersøges om en alternativ placering ved Avedøre Stadion er en bedre løsning. Klubberne ved Avedøre Stadion vil få mulighed for at blive hørt i den forbindelse.

Pengene til den indledende undersøgelse skal blandt andet gå til forundersøgelser af jordforhold og drænmuligheder mv. og kommer fra den helhedsplan for idrætsområdet, som kommunalbestyrelsen godkendte i august 2020. Selve etableringen af banen forventes at koste cirka to millioner kroner, og forslaget er, at det også skal finansieres som en del af helhedsplanen.

Arbejdet med pumptrack-banen forventes at kunne begynde i 2021, hvis den endelige plan godkendes politisk.