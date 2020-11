Hjertestartere redder liv, men de skal være tilgængelige for alle døgnet rundt og registreret på www.hjertestarter.dk for at gøre optimal nytte.

Send til din ven. X Artiklen: Skal redde liv: Gør hjertestarterne synlige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal redde liv: Gør hjertestarterne synlige

Vestegnen - 11. november 2020 kl. 18:23 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Der hænger mange hjertestartere rundt omkring, men en del af dem er ikke registreret. Det er et problem, fordi vagtcentralen ikke kan se dem i systemet, hvis de skal sende en ambulance ud til et hjertestop kombineret med en frivillig indsats.

Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden slår derfor nu et slag for, at alle hjertestartere registreres.

Danskernes vilje til at træde til i forbindelse med hjertestop vokser fortsat - det dokumenterer den store tilslutning til frivilligordninger med hjerteløbere og akuthjælpere, og nu viser helt nye tal fra Dansk Hjertestopregister, at flere end nogensinde før modtager hjertelungeredning inden ambulancens ankomst, hvilket kan have stor betydning for overlevelsen.

I Danmark rammes årligt knapt 5.200 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til cirka 14 personer hver dag. Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag cirka 16 procent, hvilket er fire gange højere end overlevelsen i 2001. Den høje overlevelse placerer Danmark i en helt særlig liga internationalt.

Hvis potentialet i danskernes vilje til at træde til skal udnyttes til fulde, så flere dermed får stød med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, er det nødvendigt, at der er hjertestartere til stede, som er fuldt tilgængelige for de frivillige hjerteløbere og akuthjælpere samt eventuelle vidner til et hjertestop.

Derfor opfordrer Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden alle danskere til at genopfriske førstehjælpsfærdighederne og til at bidrage til, at flere hjertestartere bliver døgntilgængelige.

Der er lige nu 20.500 registrerede hjertestartere i Danmark. Godt halvdelen af dem - 11.800 - er tilgængelige alle dage døgnet rundt.

Hjertestartere på Vestegnen Tallene her viser for hver kommune, hvor mange hjertestartere, der er registreret / og hvor mange, der er tilgængelige døgnet rundt.

Albertslund: 114 / 53

Brøndby: 174 / 75

Glostrup: 156 / 64

Hvidovre: 171 / 66

Høje-Taastrup: 236 / 125

Ishøj: 83 / 40

Rødovre: 127 / 78

Vallensbæk: 41 / 24 Tallene her viser for hver kommune, hvor mange hjertestartere, der er registreret / og hvor mange, der er tilgængelige døgnet rundt.Albertslund: 114 / 53Brøndby: 174 / 75Glostrup: 156 / 64Hvidovre: 171 / 66Høje-Taastrup: 236 / 125Ishøj: 83 / 40Rødovre: 127 / 78Vallensbæk: 41 / 24

Mange på Vestegnen I faktaboksen her på siden kan man se antallet af hjertestartere på Vestegnen. Der hænger mange i de enkelte kommuner, men en stor del af dem er ikke tilgængelige døgnet rundt.

TrygFonden opfordrer alle, der ejer en hjertestarter, til at registrere den på det landsdækkende hjertestarternetværk og til at gøre hjertestarteren tilgængelig for alle døgnet og året rundt.

- Når man hænger en hjertestarter op, gør man det af et godt hjerte, og fordi man tænker, at den en dag kan være med til at redde liv. Men en hjertestarter gavner meget sjældent, hvis den hænger bag lås og slå, og derfor er vores opfordring til alle ejere af hjertestartere, at de skal placeres, så de er tilgængelige for alle i nærområdet hele døgnet - også de frivillige hjerteløbere. Det er også vigtigt at registrere hjertestarterne på hjertestarter.dk, så vagtcentralen kan se hjertestarteren og henvise til den, når en borger ringer 1-1-2 om hjertestop. Ligeledes vil det betyde, at hjerteløberne via Hjerteløber-appen kan blive guidet til hjertestarteren, når den skal bringes hen til et hjertestop, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

I løbet af de seneste to årtier har vi i Danmark oplevet en firedobling i andelen af hjertestop, så vi nu i Danmark har nået en bystander-rate på over 79 pct. Det betyder, at der i otte ud af ti tilfælde er mennesker, der træder til for at hjælpe personen med hjertestop. Hvis overlevelsen skal øges, skal flere hjertestartere i spil, og derfor er det vigtigt, at de hænger tilgængeligt hele døgnet.