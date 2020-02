Skal møde Dronningen: Børn giver maleri i gave

- Jeg har glædet mig rigtig meget til at se jeres malerier. Jeg er rigtig stolt over at skulle vælge det maleri som Dronning Margrethe skal have i fødselsdagsgave, og jeg kan allerede nu se, at det bliver svært at vælge blandt jeres flotte malerier, sagde Ishøjs borgmester, som derfor også er glad for, at alle de malerier, som ikke blev valgt, vil blive udstillet i området foran byrådssalen på rådhusets 2. sal. Her vil de stå de næste par uger, hvor alle borgere har mulighed for at se dem i rådhusets åbningstid.