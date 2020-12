Skal gøre byen mere tryg

Ishøj bliver hjemsted for en af landets 20 nye nærpolitienheder.

Vestegnen - 16. december 2020 kl. 15:45 Af Peter Erlitz

Flere kommuner på Vestegnen havde ønsket at blive hjemsted for en af de 20 nye nærpolitienheder.

Blandt andet har Albertslund - hvor politigården for Vestegnens Politi er placeret - lagt billet ind på en nærpolitistation, og det samme har Ishøj. Og da politiaftalen blev præsenteret tirsdag aften, var det Ishøj, der blev »vinderen«.

Det vækker begejstring hos Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp:

- Vores ønske er blevet hørt, så jeg er meget tilfreds. Vi har længe kæmpet en politisk kamp og blandt andet skrevet til justitsministeren to gange for at få vores nærpoliti tilbage, så det er en glædelig julegave til alle borgere i Ishøj, at vi nu får et mere nærværende politi, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Den nye aftale betyder, at Ishøjs nye nærpoliti får mindst fem betjente, som blandt andet skal gøre en indsats for at forebygge kriminalitet i lokalområderne.

- Formålet med et nærpoliti er jo at styrke politiarbejdet i lokalområderne. Så vores nye betjente skal gøre Ishøj mere tryg - blandt andet ved at arbejde forebyggende i forhold til børn og unge. Det betyder, at betjentene skal holde et vågent øje med risikoadfærd blandt vores unge borgere, der er i risiko for at ende i vold, narko, hærværk og anden kriminalitet, siger Ole Bjørstorp.

Fast base

Idéen med de nye nærpolitienheder er, at politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og kommer tættere på borgerne lokalt.

Nærpolitienhederne vil være base for lokalpolitiet i det pågældende område og skal have åbent for fysiske henvendelser mindst 15 timer om ugen.

Nærpolitienhederne vil have en bemanding på minimum fem politiårsværk pr. enhed, så der - ud over bemandingen af nærpolitienhederne i åbningstiden for fysiske henvendelser - sker en styrkelse af det øvrige lokale politiarbejde i området.

Det vil være op til den enkelte politikreds - for Ishøjs vedkommende er det Vestegnens Politi - at vurdere, hvordan åbningstiden bedst fordeles henover ugen ud fra de lokale forhold.

Nærpolitienheden kan desuden anvendes som supplerende arbejdssted for beredskabet, så beredskabspatruljerne ikke behøver at vende tilbage til politigården i Albertslund, når de eksempelvis skal foretage mindre afhøringer eller holde pauser mv.

Det betyder, at beredskabspatruljen kan blive i lokalområdet i løbet af vagten.

Placeringen af nærpolitienheden i Ishøj er ikke fastlagt endnu.

Samlet i Rødovre

I forbindelse med den nye politiaftale, er der ikke meldt helt præcist ud, hvordan de nye nærpolitienheder skal indgå hos fx Vestegnens Politi. Skal enheden i Ishøj dække flere kommuner? Hvordan bliver samspillet med de øvrige enheder i Vestegnens Politi?

Allerede i dag har hver kommune på Vestegnen dedikerede lokalpolitibetjente, der arbejder ude i lokal- og boligområderne, blandt andet med forebyggende indsatser.

Situationen i dag er, at alle lokalpolitibetjente har base på politistationen i Rødovre. Her er hele lokalpolitiet og de forebyggende indsatser samlet - blandt andet ud fra en betragtning om, at det giver en robusthed, når opgaverne skal løses, og at man i nogle situationer kan prioritere de lokalområder, der har mest behov for det.