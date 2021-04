Se billedserie Hjerneforsker Oliver Hulme vil finde ud af hvad der sker i hjernen, når den tager risikofyldte beslutninger.

Send til din ven. X Artiklen: Skal gamble med hovedet i en scanner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal gamble med hovedet i en scanner

Vestegnen - 16. april 2021 kl. 18:44 Kontakt redaktionen

Hvad sker der i vores hjerne, når vi gambler og tager en risiko? Hvad foregår derinde i kringelkrogene, når vi fx indgår et væddemål og vurderer vores chance for økonomisk gevinst? Det vil hjerneforsker Olive Hulme blive klogere på, og nu har Novo Nordisk Fonden givet ham fem millioner kroner til et forskningsprojekt, der kan gøre os klogere på hjernens belønningssystem.

Forskning af denne type er dog ikke kun akademisk interessant, men kan hjælpe patienter med en lang række psykiatriske sygdomme, fortæller Oliver Hulme, der er hjerneforsker ved den funktions- og billeddiagnostiske enhed på Hvidovre Hospital.

- En bedre forståelse af belønningssystemet kan på længere sigt forhåbentlig også hjælpe mange patienter med sygdomme i hjernen. Det gælder fx patienter med Parkinsons sygdom, hvor cellerne i belønningssystemet går til grunde, siger Oliver Hulme.

Tværfagligt hjernestudie med klingende mønt i spil

Ud over at forskningen på Hvidovre Hospital snart bliver fem millioner kroner rigere, kan også forsøgspersonerne i dette projekt gå hjem med flere penge i lommen, end da de kom.

De skal nemlig spille om penge med forskellige grader af risiko, mens MR-scanneren analyserer deres hjerneaktivitet.

Oliver Hulme skal derfor bruge forsøgspersoner uden forståelse for tal fra eksempelvis regnskab, økonomi eller statistik. Over tre dage skal de spille for 1000 kroner om dagen. I værste fald taber de pengene, i bedste fald kan forsøget blive indbringende også for de medvirkende.

Fra London til Hvidovre

Hjerneforsker Oliver Hulme vil gerne afdække, hvordan hjernen træffer risikofyldte beslutninger, mens patienterne ligger i scanneren og gambler med deres tildelte penge. Hvordan hjernen beregner, om beslutningen gennemsnitligt på længere sigt giver større belønning end tab.

Hjerneforskere fra Hvidovre Hospital og matematikere fra London Mathematical Laboratory har sammen udviklet en ny matematisk model for, hvordan hjernen beregner og vurderer risiko og belønning i processer, hvor der skal træffes en beslutning. I projektet vil Oliver Hulme sammen med blandt andre kollegaen David Meder teste denne matematiske model mod neurologiske data.

I forsøget tages der altså risikofyldte beslutninger under kontrollerede og målbare forhold, samtidig med at der foretages målinger af hjernens belønningssystem.

Udforsker hjernen

De fem millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden er givet til Oliver Hulme og Danish Research Centre for Magnetic Resonance. Det er en del af den funktions- og billeddiagnostiske afdeling og er ledet af Hartwig Siebner og Karam Sidaros.

Danish Research Centre for Magnetic Resonance huser multidisciplinære og multinationale forskningsteams med omkring 75 forskere og studenter fra omkring 25 lande. Forskerne deler deres ekspertise i MR-fysik, databehandling, præklinisk forskning, kognitiv neurovidenskab, hjernestimulation, neurologi, psykiatri og meget mere for at udforske hjernen, både når den er rask, og når den er ramt af sygdom.