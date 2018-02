Skal folien blive på, når pakken er åbnet?

De fleste kender nok den situation, hvor man forsøger at få det sidste cremefraiche eller skyr ud af bøtten, uden at folien under låget vipper tilbage og fedter hånd og ske ind. Eller at være til frokost eller brunch hos nogen, der insisterer på at beholde folien over smørbakken, selvom der er plastiklåg på.