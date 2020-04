Skal dække Vestegnen: Corona-testcenter på parkeringsplads

Region Hovedstaden sætter fredag hvide test-telte op, så de er klar til brug fra mandag den 27. april. Corona-testcentret vil dagligt kunne tage imod op til 1500 borgere om dagen.

Som et led i den gradvise genåbning af Danmark har regeringen besluttet, at flere danskere skal testes for coronavirus. Testcentre bestående af store hvide telte bliver i øjeblikket sat op i byer over hele landet, og nu etablerer Region Hovedstaden et testcenter på parkeringspladsen ved Friheden Station.

- Hvidovre Kommune er blevet bedt om at stille dette areal til rådighed for et testcenter, der skal kunne betjene borgere fra hele Vestegnen, og da det er en meget samfundsvigtig opgave, indgår vi naturligvis i dette samarbejde, siger borgmester Helle Adelborg.

Hun uddyber, at kommunen netop nu er ved at se på konsekvenserne af etableringen af testcentret i forhold til p-pladser og de trafikale forhold i området.

- Region Hovedstaden forventer, at testcentret til at starte med vil kunne tage imod 300-400 borgere om dagen, og når det er oppe i fuld drift op til 1500 borgere dagligt.

- Det betyder selvfølgelig noget mere trafik i området, end vi er vant til, men både politiet og Forsvaret vil hjælpe med at få trafikken til at glide, oplyser Helle Adelborg.