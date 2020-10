Skal bygge bro over motorvej

Der skal bygges broer til letbanen over Holbækmotorvejen i Brøndby.

Vestegnen - 20. oktober 2020 kl. 10:32

Forsyningsledninger omlægges. Veje udvides. Kryds skal ombygges. Nye broer skal bygges.

Der skal ske en hel del, inden letbanen kører sin første tur på tværs af Vestegnen. Holder planen, vil det ske i 2025.

I den kommende tid går Hovedstadens Letbane i gang med anlægsarbejde på broen over Holbækmotorvejen i Brøndby. Her skal der opføres to nye letbanebroer af stål samt en cykelbro i den vestlige side af Søndre Ringvej.

Entreprenøren starter med at indrette byggeplads på området sydvest og nordvest for Holbækmotorvejen, hvor der derfor ryddes et område for beplantning. Dernæst går man i gang med anlægsarbejdet, hvor der først skal laves fundamenter til de kommende broer, hvorefter stålbroerne bliver løftet på plads. Byggeriet af letbanebroerne over Holbækmotorvejen forventes at løbe frem til sommeren 2022.

Under anlægsarbejdet forventer Hovedstadens Letbane, at trafikken på Søndre Ringvej bliver påvirket af indsnævrede vejbaner, og i perioder vil trafikken på motorvejen ligeledes blive påvirket. Det gælder om at holde øje med skiltningen i området.

Hovedstadens Letbane forventer, at det mest støjende arbejde finder sted i perioder fra midten af november 2020 til slutningen af maj 2021. Arbejdet foregår på hverdage i tidsrummet kl. 07-18, og særligt støjende arbejde udføres på hverdage mellem kl. 07-16.

Per Aarsleff A/S er entreprenør på anlægsarbejdet i Brøndby.