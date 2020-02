Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skændes med sin far om tøjvalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skændes med sin far om tøjvalg

Vestegnen - 13. februar 2020 kl. 12:13 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer teenagerne på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet i Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Far har været sur på mig flere gange, fordi han synes jeg går for udfordrende klædt.

Det synes jeg ikke selv, så vi skændes meget.

Vh

Pige 16 år.

Svar Hej.

1000 tak for dit brev. Jeg håber jeg kan hjælpe. Jeg kan godt forstå din situation er irriterende, især hvis i skændes ofte.

Nu ved jeg ikke hvordan du går klædt, så derfor kan det være lidt svært at bedømme. Men jeg går ud fra, at du går i skole, hvor man generelt ikke skal gå i udfordrende tøj. Jeg har aldrig mødt nogen i min skoletid som har gået så udfordrende, at det har været et problem for nogen.

Jeg kunne derfor godt tro, at din far eventuelt overreagerer, da du altid vil være hans "lille pige".

Jeg synes du skal høre din mor ad, og om hun kan komme med sin mening. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så synes jeg du skal sætte dig ned med din far og tage en lang rolig snak, og måske komme med et kompromis om, hvordan du skal gå klædt. Det lyder i hvert fald som om, at I er i en dårlig situation lige nu, hvor I råber mere ad hinanden fremfor at finde en løsning.

Håber på det bedrer sig.

Kh

Marie Louise 22 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er ked af det, fordi alle holder mig udenfor i skole, og jeg har ikke lyst til at gå derned mere.

Har været hjemme nogle gange og sagde til mor jeg var dårlig - men hvad skal jeg gøre nu.

Hjælp.

K pige 12 år.

Svar Hej K-pige. Kan jeg godt forstå. Det er heller ikke sjovt. Og det er slet ikke godt når man udebliver fra skolen.

Jeg synes du skal snakke med både dine forældre og også lærerne, eller få dine forældre til at snakke med lærerne. Du kan også vælge om du vil skifte skole eller klasse, hvis det er meget slemt.

Du kan også prøve at søge hen i andre klasser, og få nogle venner derfra i stedet for i klassen.

Håber mit svar hjalp, ellers så skriv endelig ind igen!

Kh

Amalie, Børnepanelet.

Spørgsmål Davs i Børnepanelet.

Mor og far skælder mig ud uden at jeg har lavet noget forkert. Kan i hjælpe? Hilsen

Paw 12 år.

Svar Hej Paw.

Tusinde tak for dit brev og jeg håber at jeg kan hjælpe.

Jeg kan godt forstå, at du er frustreret over dine forældre, og det lyder heller ikke fair.

Jeg synes derfor du skal tage en snak med dine forældre, da de måske ikke lægger mærke til at de skælder dig ud. Det kan sagtens være, at de er lidt stresset på grund af arbejde eller har meget at se til, og det kan nemt gå ud over humøret. Det skal selvfølgelig ikke gå ud over dig og det er derfor vigtigt at snakke med dem.

Hvis du har lyst, så kan du tage opvasken, gøre rent på værelset eller lignende, så hjælper du lidt på vej.

Jeg håber det bliver bedre!

Kærlig hilsen

Marie-Louise 21 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg har ikke fået menstruation endnu og det har alle de andre piger i klassen.

Det er virkelig pinligt og jeg føler mig udenfor og unormal. Jeg er 15 år. Pige 15 år.

Svar Hej du.

Jeg vil sige at det er sent ikke at have fået menstruation som 15 årig, men du er langt fra den eneste som får det sent. Jeg fik også min sent og syntes det var underligt at være den sidste, og jeg blev mega utålmodig og irriteret over at alle andre havde det.

Du falder stadig helt inden for normalgrænsen for hvornår man får menstruation. Ifølge netdoktor får man den gennemsnitligt når man er mellem 12-16 år.

Du kan ikke rigtig gøre så meget ved det, men hvis du venter ½-1 år og den stadig ikke er kommet, ville jeg anbefale dig at gå til lægen med det, for så kan det være der er noget galt. Hvis du er for tynd kan det godt være grund til at du har fået den endnu. Så prøv at hold øje med det.

Det eneste du kan gøre er at vente og se. Og så ved jeg godt, at det ikke virker sådan nu, men senere kommer du til at hade din menstruation, så du skal nyde at du fik den sent.

Håber mit svar hjalp ellers så skriv endelig ind igen!

Kh

Amalie, Børnepanelet.

relaterede artikler

Min lillesøster er forkælet: Børnepanelet giver godt råd 02. juni 2019 kl. 06:57

Hjælp - ingen vil snakke med mig 24. februar 2019 kl. 07:12

Får et godt råd: Stedsøster får mere opmærksomhed 29. januar 2019 kl. 07:03