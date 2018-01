Hvidovre Kommune har indgået en aftale med København om at hæve diget ved Harrestrup Å. Dermed sikres en række beboere i Hvidovre bedre mod oversvømmelser.

Send til din ven. X Artiklen: Skaber mere tryghed: Bygger højere dige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skaber mere tryghed: Bygger højere dige

Vestegnen - 20. januar 2018 kl. 07:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune går nu sammen om at sikre borgerne på de udsatte adresser på Bendstrupvej, Grønholtvej, Fredtoftevej og Asminderødvej i Hvidovre, der alle ligger tæt på Harrestrup Å, mod yderligere oversvømmelser.

De to kommuner har indgået en aftale om, at diget langs Harrestrup Å fra Gl. Køge Landevej til stibroen ud for Risbjerggårds Allé bliver hævet til 1,5 meter. Med et dige på den højde vil åen ikke kunne gå over sine bredder, hvis vandstanden stiger til samme niveau, som det gjorde ved stormfloden i januar 2017, hvor flere villaer blev ødelagt som følge af oversvømmelsen fra åen.

Harrestrup Å ligger i Københavns Kommune, men når åen er gået over sine bredder, har det ramt borgere i Hvidovre Kommune hårdt. Derfor er de to kommuner gået sammen, og der har været velvilje fra Københavns Kommune til at hæve diget.

Aftalen glæder Hvidovre Kommunes borgmester Helle Adelborg.

»Det er en stor glæde, at vi har lavet den her aftale. Det er noget, som vores borgere på de udsatte adresser får stor nytte af. De situationer vi så sidste år, hvor oversvømmelser ved Harrestrup Å ødelagde flere huse, gør vi nu, hvad vi kan for at forhindre med det nye dige. Jeg er glad for, at Københavns Kommune har vist forståelse og ønsket at træde til for at være med til at sikre vores borgere. Det er en god fornemmelse, når vi som nabokommuner arbejder sammen, når det virkelig gælder,« siger Helle Adelborg.

I Københavns Kommune er den nye teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen også glad for samarbejdet om diget ved Harrestrup Å.

»Klimaforandringerne er desværre allerede en realitet. De kommende år vil vi se stigende problemer i forbindelse med stormflod og skybrud, og vand respekterer ikke kommunegrænser. Derfor er det vigtigt, at vi i kommunerne er lydhøre over for hinandens udfordringer og løser dem bedst muligt ved fælles hjælp,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Arbejdet med at hæve diget bliver igangsat hurtigst muligt. Samtidig har Københavns Kommune allerede besluttet, at de inden for de kommende fire-fem år gennemfører en større naturgenopretning af åens løb i Vigerslevparken. Dette projekt vil gøre området til et attraktivt rekreativt område - med den klare sidegevinst, at der kommer endnu mere sikkerhed mod oversvømmelser som følge af fremtidige klimaændringer.