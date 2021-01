Skål på afstand og chat med brygmesteren

Hos Royal Unibrew lægger man der vægt på, at det i denne tid med nedlukning og restriktioner er vigtigt at have noget at se frem til at og være sammen om.

- Efter at det stod klart, at landet igen ville blive lukket ned, tog vi en hurtig beslutning om, at stable endnu en omgang af Danmarks største virtuelle ølsmagning på benene i starten af det nye år. Coronakrisen har stadig et hårdt greb om bryggeribranchen, og vi mener samtidig, at det er vigtigt at have noget at se frem til i en tid med nedlukning og restriktioner. Vi har siden tredje ølsmagning i september ugentligt fået henvendelse om, hvornår vi ville annoncere den næste ølsmagning, så det er vi glade for endelig at kunne gøre, siger Jesper Larsen, der er Nordic Marketing Manager for Craft Beer hos Royal Unibrew.