Sjove oplevelser i en god sags tjeneste

06. maj 2019

Det er muligt at kombinere underholdning og alvor på torsdag den 9. maj, når Cirkus Baldoni har en forestilling i Brøndby - lige bag rådhuset. Halvdelen af billetindtægterne går nemlig til Børnecancerfonden.

Team Rynkeby Vestegnen, der om knap to måneder cykler til Paris til fordel for børn med kritiske sygdomme og deres familier, er meget kreative, når det kommer til at indsamle midler i den gode sags tjeneste. Det betyder blandt andet, at børn og voksne på torsdag den 9. maj kl. 17 har mulighed for at kombinere sjov og alvor. Halvdelen af billetindtægterne fra Cirkus Baldonis forestilling i Brøndby går nemlig til Børnecancerfonden via Team Rynkeby Vestegnen.

Cirkus Baldonis ejer og direktør René Mønster Baldoni kommer fra Albertslund, og det er derfor helt naturligt at støtteforestillingen ligger på Vestegnen. René startede sin cirkuskarriere som tryllekunster i Cirkus Arena og i 2002 begyndte han at køre på landevejene med sit eget cirkustelt under navnet Cirkus Baldoni. Cirkus Baldoni har fundet helt deres egen måde at gøre tingene på og med rigtig god succes.

Cirkus Baldoni-forestillingen i år er bygget op over et tema - en flyvetur. Som gæst i cirkusteltet kommer man på lidt af en rejse, når kaptajn Baldoni plus besætning »besøger« de forskellige lande, artisterne stammer fra. Herudover er det muligt at opleve den anerkendte danske illusionist, Kim Kenneth, som laver fænomenale tryllenumre og forbløffende illusioner, der aldrig før er vist på Vestegnen.

Billetterne står til en skarp pris og bestilles direkte på www.baldoni.dk eller telefon 20866010, hverdage kl. 09-14.

Initiativtager hos Team Rynkeby Vestegnen, Birger Dencker, håber naturligvis på fuldt hus.

- Cirkus er sjovt, og det får latteren frem. Og vi har alle brug for noget at grine af - selv de børn, vi gør en stor indsats for at hjælpe via vores engagement i Team Rynkeby. Vi er meget taknemmelige over, at Cirkus Baldoni donerer halvdelen af billetindtægterne til Børnecancerfonden. Det er stærkt, siger Birger Dencker.