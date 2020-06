Sjove og spændende aktiviteter i skoleferien

Selv om corona-situationen har påvirket Sommersjov-aktiviteterne, så har Brøndby Ungdomsskole lagt sig i selen for at kunne give alle børn og unge i Brøndby en fantastisk sommerferie med sjove, spændende og hyggelige aktiviteter.

- Efterhånden som Danmark langsomt åbnede op, begyndte vi naturligvis også at planlægge årets Sommersjov. Så det er meget glædeligt, at vi nu kan tilbyde vores børn og unge en række spændende sommerferieaktiviteter, hvor man både kan få en god oplevelse, lære noget nyt, få en ny fritidsinteresse eller få nye venner, siger han.

Sommersjov er et tilbud om sommerferieaktiviteter for alle børn og unge i Brøndby Kommune fra 1. klasse til 10. klasse. Sommersjov har både aktiviteter, som man selv kan gå eller cykle til og bus-ture, hvor man besøger lege- og oplevelsessteder længere væk.

- Vi har sløjfet enkelte aktiviteter på grund af corona-restriktionerne, fx vores koloni til Sverige. Men som det ser ud nu, kan resten af vores planlagte aktiviteter afholdes. Og vi tilføjer også løbende nye aktiviteter på hjemmesiden. Det kan være overnatninger, Københavnerture, zombie-run og lignende. Og man kan trygt tilmelde sit barn til Sommersjov-aktiviteter. For vi sørger naturligvis for at overholde alle myndighedernes retningslinjer. Det skal være sjovt og trygt og sikkert for alle børn og voksne, siger Syed Aejaz Haider Bukhari.