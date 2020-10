Sjov, spænding og overraskelser

Skarpsindige, sarkastiske og tørre observationer er drivkraften i Thomas Hartmanns optræden, og de giver anledning til både latter og eftertanke. Thomas Hartmann er et levende bevis på, at en stand-up-komiker sagtens kan være hård i replikken uden at være grov, og hans optræden er præget af professionalisme, så publikum altid får både indhold og levering med hjem. Og selvfølgelig masser af grin.