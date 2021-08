Nu er der mulighed for at gå til Power Cirkus.

Sjov og effektiv træning inspireret af cirkus

Vestegnen - 11. august 2021 kl. 07:33 Kontakt redaktionen

Tirsdag den 17. august står Cirkusmuseets cirkusinstruktør, Line Vittrup, klar til at fyre op under et hold friske deltagere til endnu en sæson »Power Cirkus«.

Træningsformen Power Cirkus er udviklet af Line Vittrup selv og er skabt ved at kombinere alt det bedste fra yoga-, styrke- og kardiotræning og krydre det med mere akrobatiske øvelser fra cirkusmanegen. For er der nogen, der kender værdien af at holde sin krop i gang, er det cirkusartister. Deltagerne skal dog ikke frygte for at blive udsat for halsbrækkende trapezkunstner, for til Power Cirkus er det deltagerne, der bliver taget udgangspunkt i.

Træningen er effektiv, pulsen kommer i vejret og strammer op de kritiske steder, men Line Vittrup understreger samtidig, at det er vigtigt for hende, at deltagerne har det sjovt undervejs:

- Vi vil med træningsformen gerne give et tilbud til dem, som måske har svært ved at se sig selv i et professionelt motionscenter. For vi har alle glæde af at røre os, og med en cirkusvinkel på motionen, har vi mulighed for at gøre det på en måde, hvor vi kan få et godt grin sammen undervejs, fortæller hun.

Holdet er derfor også for alle, der har lyst til at komme i form og træne på en anderledes måde i uformelle omgivelser og med god mulighed for at få udvidet sit sociale netværk. Hvis man er nybagt mor, er man velkommen til at tage sin mødregruppe og baby med, da der er god plads til de hensyn, der skal tages.

Power Cirkus finder sted hver tirsdag kl. 13-14 fra den 17. august i Fægtesalen i Avedørelejren. Man kan læse mere og tilmelde sig via museets hjemmeside på www.cirkusmuseet.dk