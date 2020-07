Sjov aktivitet: Træn som livredderne

- Nogle vil nok hævde, at man skal være vinterbader for at have lyst til at tage til stranden i øjeblikket. Men selvom vejret ikke indbyder til at ligge på et badehåndklæde og læse krimier en hel dag, er der stadig masser af sjove ting, man kan foretage sig, blandt andet at træne som vores livreddere, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning.