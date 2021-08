En 20-årig mand kørte forbi en fotovogn på Vallensbækvej med mindst 101 kilometer i timen. Dagen efter solgte han sin bil. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sigtet for vanvidskørsel: Solgte bilen i en fart

Vestegnen - 06. august 2021

Forsøgte en 20-årig mand at undgå at få konfiskeret sin bil efter vanvidskørsel ved et lynhurtigt salg?

Det skal Retten i Glostrup afgøre til oktober.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi har tiltalt en 20-årig mand fra Ishøj for vanvidsbilisme og lægger op til konfiskation af bilen, selvom den dagen efter vanvidskørslen blev solgt til en anden.

Ifølge anklageskriftet gik det alt for stærkt, da en fotovogn blitzede den 20-årige mand i sin Mercedes stationcar på Vallensbækvej en tirsdag aften i juni.

Måleapparaterne viste nemlig en hastighed på mindst 101 kilometer i timen, på en strækning hvor man højst må køre 50 kilometer i timen.

Når det går over 100 procent for hurtigt - og hastigheden er over 100 kilometer i timen - træder reglerne om vanvidsbilisme i kraft, og derfor skal bilen som udgangspunkt konfiskeres.

Vestegnens Politi har dog mistanke om, at den 20-årige forsøgte at undgå en konfiskation. Bilen skiftede nemlig ejer allerede næste dag, hvor en 23-årig mand fra Albertslund blev registreret som ny ejer og bruger.

Da politiet undersøgte sagen nærmere, var der flere ting ved ejerskiftet, som fik betjentene til at rynke panden:

- Politiet mistænkte, at bilen i virkeligheden stadig tilhørte den 20-årige fører men var ejerskiftet proforma for at undgå konfiskation, og derfor anmodede vi om en retskendelse til, at politiet kunne beslaglægge bilen med henblik på konfiskation ved en domfældelse, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Retten afsagde kendelse om, at politiet kunne beslaglægge bilen, hvorefter den blev efterlyst og taget af en patrulje sidst i juni.

Anklagemyndigheden har nu rejst tiltale for hastighedsovertrædelsen og lægger op til, at retten dømmer efter skærpelserne for vanvidsbilisme, hvilket kan medføre fængselsstraf og mistet kørekort til føreren samt konfiskation af bilen.