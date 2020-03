Artiklen: Sigtet for umotiveret vold: Indhentet af politihund

En 17-årig ung mand måtte fredag en tur omkring hospitalet, inden han blev anbragt i en celle på politigården i Albertslund. En polititjenestehund fra Vestegnens Politi havde nemlig sat tænderne i ham, da han forsøgte at løbe væk fra en voldsepisode i Albertslund.

Lørdag formiddag bliver den 17-årige fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, mistænkt for vold mod en 18-årig ung mand. Da den 17-årige i forvejen er godt kendt af politiet, vil anklagemyndigheden kræve ham varetægtsfængslet.

Vestegnens Politi blev alarmeret og rykkede hurtigt ud med en hundepatrulje. Politihunden blev sat ind i forfølgelsen af den 17-årige, der forsøgte at løbe væk. Hunden løb ham op, og det betød også, at den 17-årige fik et bid.