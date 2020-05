Sigtet for narkokørsel: Oplyste falsk navn

Passageren fik en bøde for den manglende sele, men derefter viste det sig, at føreren virkede påvirket af narkotika. Han blev sigtet for narkokørsel, anholdt og kørt til udtagelse af blodprøve på politigården i Albertslund.

Patruljens mistanke og undersøgelser afdækkede, at den anholdte havde udgivet sig for at være en anden mand. Ud over narkokørsel blev han nu også sigtet efter straffelovens bestemmelser om at lade sig sigte for en forbrydelse, som en anden kunne blive straffet for. Der venter ham nu et retligt efterspil.