Sigtet for drabsforsøg: Fængslet efter skyderi

Den 44-årige mand er sigtet for drabsforsøg, ved at afgive flere skud mod en bil med to personer i. Den ene blev ramt af et strejfskud på siden af kroppen. Den 44-årige mand er desuden sigtet for at have været i besiddelse af en pistol og to magasiner.