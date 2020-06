Send til din ven. X Artiklen: Sigtet for at blotte sig for flere syv-årige piger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sigtet for at blotte sig for flere syv-årige piger

Vestegnen - 23. juni 2020 kl. 14:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi har anholdt og sigtet en 38-årig mand for at blufærdighedskrænke tre syv-årige piger i Hvidovre. Nu fortsætter Vestegnens Politi efterforskningen for eventuelt at afsløre flere sager. Der er ikke juridisk grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet, fortæller Vestegnens Politi.

Er der flere sager? Politiet har modtaget to anmeldelser om blufærdighedskrænkelser mod i alt tre syv-årige piger i Hvidovre. Krænkelserne fandt sted på Risbjergvej torsdag den 18. juni cirka klokken 17.30 og på Fagerstedvej fredag den 19. juni efter klokken 16. Første gang blottede gerningsmanden sit kønsorgan for en pige og anden gang for to piger. Han rørte ikke ved nogen af dem. Efterforskning førte til anholdelse af en mand fra København mandag eftermiddag klokken 17. - Vi har sigtet ham for at blufærdighedskrænke pigerne, og nu fortsætter vores efterforskning, siger politikommissær Henrik Hougaard, Vestegnens Politi. Ifølge politikommissæren skal efterforskningen blandt andet afdække, om der kan være begået flere tilfælde. Den sigtede er ikke straffet for tilsvarende kriminalitet før, og der var ikke et juridisk grundlag for at begære ham varetægtsfængslet.

Det siger straffeloven § 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år. Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.