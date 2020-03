En 35-årig mand er blevet sigtet for at køre over for rødt lys i forbindelse med et trafikuheld i Ishøj. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Sigtet efter trafikuheld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sigtet efter trafikuheld

Vestegnen - 06. marts 2020 kl. 18:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 35-årig mand er sigtet for at køre over for rødt lys i forbindelse med et mindre trafikuheld i Ishøj. Han nægter sig skyldig, oplyser Vestegnens Politi.

Onsdag den 4. marts kl. 07.30 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Ishøj Stationsvej i Ishøj. En 49-årig kvindelig bilist skulle foretage et venstresving i et kryds, hvor der skete et sammenstød mellem hende og en 35-årig mandlig bilist, der angiveligt havde kørt over for rødt lys. Ingen kom til skade i forbindelse med uheldet.

Den 35-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han havde kort over for rødt lys. Han nægtede i øjeblikket.