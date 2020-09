Se billedserie De fire indsamlere glæder over, at gavekortene nu kan fordeles og har blandt andet hentet gavekort i Rødovre Centrum, hvor direktør Jesper Andreasen tog imod med korrekt ?crona-hilsen?. PR-foto

Siger tak for indsatsen mod corona med gavekort

Vestegnen - 01. september 2020 kl. 13:51 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores indsamling er nu slut, og vi har vekslet de indkomne donationer til gavekort. Tak.

Sådan lyder det fra fire tidligere ansatte på Hvidovre Hospital, som har samlet ind til fordel for Region Hovedstadens personale, der har stået i front i kampen mod corona-virus.

De fire er Mette Aabrink, der bor på i Brøndby, som er tidligere personalechef på Hvidovre Hospital, tidligere administrationschef Erik Brouer, der bor i Hvidovre, tidligere udviklingschef Marianne Fabrin, der bor i Glostrup og tidligere personalekonsulent Anne-Dorte Andersen, der ikke bor på Vestegnen.

- Vi vil fortælle personalet, at vi stadig tænker på dem. Deres virkelighed og arbejdspres med corona er heldigvis aftaget. Men de stod der alle sammen, skulder ved skulder, og hjalp os gennem krisen. Og det vil vi gerne sige tak for, siger Mette Aabrink på vegne af indsamlings-komiteen.

De glæder sig til, at gavekortene nu kan fordeles og har blandt andet hentet gavekort i Rødovre Centrum, hvor direktør Jesper Andreasen tog imod med korrekt "corona-hilsen".

- Rødovre Centrum supplerede som en venlig gestus indsamlingen med et antal gavekort, og det er vi meget glade for, siger Mette Aabrink.

Jesper Andreasen og flere i hans familie har i øvrigt været ramt af covid-19 i den tidlige fase.

Indsamlingen fik mange små og store donationer, og indsamlerne er taknemmelige for den opbakning midt i alt det andet, der sker.

Mette Aabrink understreger, at komiteen er helt klar over, at mange andre i samfundet har bidraget under corona-krisen, og at mange stadig har det svært.

Men de fire ildsjæle synes stadig, at personalet på hospitalerne skal have et skulderklap, fordi de især har stået i frontlinjen i kampen mod corona.

- De har uden tøven været der til denne opgave, hvor deres eget og familiens helbred jo alt andet lige også var i spil. Jeg er stolt over vores hospitaler, det må jeg sige, siger Mette Aabrink og håber, at komiteens Skulderklap vækker glæde hos dem, der modtager et af gavekortene.

Gavekortene er netop overrakt til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, som vil sørge for, at hospitalerne får dem til fordeling.

Ifølge hjemmesiden for indsamlingen på www.samlind.dk blev der samlet 69.000 kroner ind. Blandt andre støttede den tidligere fodboldspiller Daniel Agger med 10.000 kroner.