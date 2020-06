Siger nej til privatisering af affald

Der er heftig debat om det fremover skal være kommunerne eller private virksomheder, der skal håndtere affaldet.

Debatten kommer efter et udspil fra klimaminister Dan Jørgensen, hvor muligheden for en privatisering af affaldshåndteringen fra de danske husstande.

I dag er det kommunerne, der står for affaldshåndteringen. Et eksempel er landets største affaldsselskab, Vestforbrænding i Glostrup, der er ejet af 19 kommuner.

Det er blandt andre Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Vestforbrænding driver også en række genbrugspladser rundt om på Vestegnen.

Direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs ønsker, at det fortsat skal være kommunerne, der tager sig af borgernes affald.

Han bygger det blandt andet på en undersøgelse fra Kantar/Gallup for Dansk Affaldsforening.

Håndteringen af danskernes affald er afgørende for et sundt samfund, og derfor skal affaldssektoren styres af fællesskabet, er ifølge Vestforbrænding konklusionen i den nye rundspørge, hvor danskerne er blevet spurgt til deres holdning til affaldssektoren.

I undersøgelsen svarer 67 procent af borgerne, at de er enten enige eller overvejende enige i, at kommunale eller forbrugerejede affaldsselskaber er samfundskritisk infrastruktur.

Det glæder direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs:

- Jeg læser denne undersøgelse som et klart signal fra borgerne om, at de altovervejende har tillid til, at eksempelvis vores fælleskommunale affaldsselskab Vestforbrænding, som er ejet af 19 kommuner, er bedst rustet til at håndtere affaldet, ligesom jeg ser det som en tillidserklæring til, at vi også kan løse denne vigtige samfundsopgave i fremtiden, siger Steen Neuchs.

- Jeg er helt klart af den opfattelse, at en privatisering ikke er vejen frem. Derimod skal vi øge samarbejdet mellem den offentlige og private sektor for bedst muligt at kunne opfylde klimamålene og øge hensynet til miljøet. Fra Vestforbrænding lyder der en opfordring til, at regeringen gentænker sine planer, når nu danskerne vil noget andet, siger Steen Neuchs.