Sid ned med Carpark North

I 2003 bragede giganthittet 'Transparent and Glasslike' ud over det ganske land, som et ubesejret og ubetinget elektrorock-brøl.

Carpark North har siden opbygget et musikalsk univers bestående af alt fra eksplosiv stadion-rock båret af glødende guitarriffs til akustiske og melodiøse ballader. Et muskuløst lydbillede, som skiller sig ud på den danske musikscene med gungrende originalitet.