En 47-årig mand fra Rødovre har her i Retten i Glostrup fået en forvaringsdom for overgreb mod et stort antal små børn. Under sagen sad flere forældre til de krænkede børn på tilhørerpladserne.

Sexovergreb på små børn: 47-årig dømt til forvaring

En 47-årig mand fra Rødovre er netop idømt en tidsubestemt fængselsstraf for 45 seksuelle overgreb eller krænkelser mod 28 børn under 12 år.

To episoder kunne føres tilbage til omkring 2002 eller 2004, hvor han som spejderleder krænkede et sovende barn seksuelt.

Efterforskningen klarlagde, at krænkelserne fandt sted over forskellige perioder fra 2011 og frem til anholdelsen i 2017, mens han var betroet børnene som pædagogmedhjælper eller spejderleder.

Ifølge straffeloven skal al seksuel omgang med børn under 12 år straffes som »voldtægt« uanset om det er sket ved tvang eller ej. Det samme gælder for andre seksuelle handlinger end samleje.

»Der er tale om alvorlige forbrydelser med mange grove krænkelser mod små børn over længere tid, og vi har ment, at det samlet set skal udløse en meget høj straf - og det har retten fulgt,« siger senioranklager Peter Rask, Vestegnens Politi.

Retten frakendte desuden den 47-årige ret til at arbejde med børn og forbød ham at omgås børn under 18 år eller kontakte dem via nettet. Samtidig blev han dømt til at betale erstatning til børnene.