Østre Landsret har i markant grad nedsat straffen til en 71-årig, som fra sit hjem i Brøndby livestreamede sexovergreb på filippinske børn og unge. Foto: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Sexovergreb på nettet: Får markant mildere straf

Vestegnen - 15. marts 2018 kl. 13:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østre Landsret har nedsat den straf, som en 71-årig mand fra Brøndby har fået, for at have medvirket til blandt andet seksuelle overgreb på filippinske børn via internettet.

Mens Retten i Glostrup i maj 2017 fastsatte straffen til 12 års fængsel, så har Østre Landsret netop nedsat straffen til otte års fængsel.

Den 71-årige mand blev dømt for, i perioden fra marts 2011 til januar 2016, i mere end 200 tilfælde at have medvirket til, at personer under 18 år deltog i forestillinger med pornografisk optræden samt til seksuelle overgreb imod børn begået i forbindelse med mere end 100 af forestillingerne. Tiltalte blev endvidere dømt for besiddelse af børnepornografisk materiale.

Tiltalte var via internettet kommet i forbindelse med forskellige personer i Filippinerne, der mod betaling tilbød livestreaming via webcam af forestillinger med pornografisk optræden af børn og unge. Den 71-årige mand overværede forestillingerne på sin computer i sit hjem i Brøndby, idet han og de nævnte personer under chat i forbindelse med den enkelte forestilling traf nærmere aftale om, hvilke børn og eventuelt andre personer, der skulle medvirke, og hvad der skulle foregå.

Beviserne i sagen bestod i det væsentlige af udskrifter af disse chats.

Den 71-årige havde anket dommen fra Retten i Glostrup med påstand om frifindelse i alle forhold, bortset fra forholdet om besiddelse af børnepornografisk materiale. Den 71-årige gjorde navnlig gældende, at der ikke var tale om pornografiske forestillinger i straffelovens forstand, da han ikke var fysisk til stede samme sted som de optrædende, og at de seksuelle overgreb, der blev omtalt i de omhandlede chats, ikke reelt fandt sted.

Østre Landsret afviste dog hans argument, og landsretten fandt i det væsentlige i samme omfang som Retten i Glostrup den 71-årige skyldig.

Sagen mod den nu 71-årige mand fra Brøndby er blandt de største af sin slags, både herhjemme og på verdensplan.

Det var en udenlandsk politimyndighed, som via Europol kontaktede Rigspolitiets NC3-afdeling i Glostrup og fortalte, at der var mistanke om, at en dansk mand kunne være i gang med ulovligheder, hvor sexovergreb på filippinske børn blev livestreamet.

Rigspolitiets NC3-afdeling begyndte at arbejde med sagen, og fik identificeret en mulig gerningsmand i Brøndby. Da adressen var i Brøndby, tog man omgående kontakt til Vestegnens Politi. Derefter blev en efterforskning i gang, og det første til, at man i februar 2016 anholdt den nu 71-årige mand i Brøndby. Samtidig blev der ransaget på hans bopæl, og forskellige it-effekter blev beslaglagt af politiet. It-eksperter fra NC3 hjalp efterfølgende med at trække data og oplysninger ud.

