Servicebussen er ikke længere gratis

Vestegnen - 10. juni 2020 kl. 16:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra mandag den 29. juni vil servicebussen i Glostrup - bus 847 - få små ændringer i sin rute, og der bliver samtidig genindført brugerbetaling.

Ændringerne i Servicebussens rute betyder, at det bliver lettere at komme til Stationsparken, hvor der i dag ligger en lægeklinik og øjenlægeklinik.

Servicebussen afgår i dag én gang i timen fra Banegårdspladsen med faste minuttal. Da der i den nuværende køreplan ikke er plads til betjening af Stationsparken uden at bryde med afgangene på faste minuttal, kræver det, at ruten forkortes et andet sted. Ruten afkortes derfor ved Fraligsvej i Hvissinge.

I dag kører bussen helt hen til rundkørslen midt på Fragligsvej og vender. Ændringen betyder, at den i stedet vil køre fra Ældrecenter Hvissinge og direkte tilbage på Byparksvej. De brugere, der plejer at stå på servicebussen ved Fragligvej, er i stedet henvist til at tage bus 166.

En anden mindre ændring af ruten bliver ved Rønvej. I dag kører bussen fra Nørre Allé ad Rønvej til Skolevej og videre ud på Hovedvejen. Det er dog svært for chaufføren at komme frem på Rønvej på grund af mange parkerede biler i området. Derfor kører bussen en ny rute i dette område - nemlig ad Nørre Allé til højre ad Højvangsvej og via Skolevej til Hovedvejen.

Servicebussen har været gratis at benytte siden 2017, men det er nu snart slut. I forbindelse med budgetforliget har Glostrup Kommune vedtaget at genindføre betaling i bussen, således at alle, der benytter bussen, skal betale almindelig takst. Betalingen indføres også den 29. juni 2020.