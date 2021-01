En 38-årig mand er blevet dømt for at krænke 13 piger over en periode på mere end ti år. Det var en vedholdende og grundig efterforskning hos Vestegnens Politi, der fældede manden.

Serie-blotter dømt: 13 småpiger blev krænket

Vestegnen - 15. januar 2021 kl. 15:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det var en række krænkelser over for flere småpiger i Hvidovre, der førte Vestegnens Politi på sporet af en 38-årig mand, som viste sig at være serie-blotter.

Nu er der faldet dom i sagen, som et resultat af en vedholdende og grundig efterforskning hos Vestegnens Politi - blandt andet ved at kigge tilbage på lignende sager i politiets systemer.

Retten i Glostrup kendte den 38-årige mand skyldig i alle forhold og idømte ham en straf på fire måneders fængsel, som blev gjort betinget af blandt andet vilkår om afvikling af 100 timers samfundstjeneste. Han modtog dommen.

Ros til borgere Det var to anmeldelser om blufærdighedskrænkelser i Hvidovre, der udløste efterforskningen hos Vestegnens Politi.

Den 18. juni 2020 klokken cirka 17.45 blottede han sig og onanerede foran en dengang 7-årig pige på Risbjergvej i Hvidovre. Dagen efter, den 19. juni cirka klokken 16.10 blottede han sig foran to dengang 7-årige piger på Fagerstedvej i Hvidovre.

Den 38-årige blev på baggrund af efterforskning og god hjælp fra lokale borgere identificeret og anholdt tre dage senere i sit hjem, og sigtet for de to krænkelser.

Efterforskere gravede videre Vestegnens Politi fortsatte dog efterforskningen, for at finde frem til lignende hændelser. Efterforskere ved Vestegnens Politis særlige overgrebssektion gravede videre på en mistanke om, at der kunne være flere ofre.

Omfattende gennemgang af registreringer i politiets systemer, efterforskning og sporsøgning endte med at forbinde den 38-årige med en række uopklarede blotter-anmeldelser

Sigtelserne er rejst blandt andet på baggrund af dna-spor, der blev fundet flere steder efter han havde haft udløsning, på grund af sammenfald i fremgangsmåden og på signalementer af blotteren og den bil han kørte rundt i.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi rejste tiltale for otte forhold, hvor den 38-årige havde krænket tilsammen 13 børn. Det er sket i en periode fra marts 2010 og frem til juni 2020. Der er alene rejst anklager om blufærdighedskrænkelser - den 38-årige har ikke haft fysisk kontakt med pigerne, som har været i alderen fra fem til ni år, da de blev krænket.

Der er tale om krænkelser, som er foregået i Vanløse, Valby, Brøndby og Hvidovre.

I alle tilfælde havde gerningsmanden henvendt sig til mindre piger på gaden, blottet sig eller masturberet uden at røre pigerne, og uden at blive genkendt eller identificeret.

Under efterforskningen vedstod den 38-årige sig den ældste og de to seneste krænkelser i Hvidovre, men ikke de fem mellemliggende.

Indhentet af fortiden Den 38-årige var ikke tidligere dømt for tilsvarende kriminalitet og undgik længe at blive opdaget - men gennembrud i de seneste sager afslørede flere gamle synder.

- Han er gået under radaren i over ti år, men fortiden indhentede ham, og dagens dom er et resultat af vedholdende efterforskning, god hjælp fra Hvidovre-borgere og god sporsikring i de gamle sager og et retssystem, som ikke glemmer krænkelser mod børn, siger senioranklager David Haahr fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Ifølge straffeloven regnes forældelsesfristen i blufærdighedskrænkelser mod børn under 15 år, når offeret fylder 21 år.

Retten udmålte erstatning til de piger, som havde fremsat et krav. Disse piger får en såkaldt tortgodtgørelse på mellem 5.000 og 6.500 kroner.