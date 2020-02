Ser du ham: Ring til politiet

Trods en tidligere efterlysning med billede og signalement, er det endnu ikke lykkedes Vestegnens Politi at stampe den 39-årige Morten Baldur Karrebæk Pust op af jorden. Han er mistænkt for et brutalt hjemmerøveri i Hvidovre i begyndelsen af januar.

Politiet mistænker Morten Baldur Karrebæk Pust for at have været en af tre gerningsmænd, der natten til den 2. januar mellem klokken 01.30-02 brød ind hos en ung kvinde på Holmelundsvej i Hvidovre med hensigt til at begå hjemmerøveri. En årvågen nabo hørte støj fra lejligheden og varskoede politiet, der ankom til lejligheden kort efter. Det fik gerningsmændene til at flygte via altanen, men en af de formodede gerningsmænd faldt under flugten, brækkede anklen og blev anholdt af politiet. Også en anden mistænkt gerningsmand blev anholdt kort derfra.