Se billedserie De smukke hyben (frugterne af rose) har tyk og smagfuld skal. Man kan være heldig stadig at finde blomster i august, de er meget aromatiske og dekorative.

Sensommer i Vestegnens natur

Vestegnen - 30. august 2020 kl. 06:47 Af Elsebeth Holm, Naturvejleder i Ishøj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heldigvis er Danmark et land med skiftende årstider.

Dufte og lyde ændres, og det vækker minder. Minder som da vi kravlede i træerne efter æbler som børn, en hel særlig udflugt i naturen, hvor himlen pludselig havde en anden blå farve. Sensommeren er tid til at mærke og nyde det der blev til, er modnet og nu bærer frugt.

Det kan være en anledning til lige at stoppe lidt op og nyde nuet.

Vi bruger ofte begreber fra naturen, når vi skal udtrykke os. Og i august er det modne aktuelt. Vi er ikke i tvivl når vi smager på bær og frugt. Når noget er modent er aroma og duft fuldendt. At blive moden som menneske og opleve at "tingene bærer frugt" refererer til planternes livscyklus. Det giver god mening når vi ser i ordbogen: "at udvikle sig fuldt ud... - opnå det maksimale".

I menneskelivet siger vi f.eks. at ting kan modnes i os, eller man bliver et mere modent menneske, og det gælder jo både børn og voksne.

Digterne og sensommeren Lad os et øjeblik tage en poetisk vinkel på sensommeren og naturens processer.

Være-digtet skrevet af Frank Jæger i 1947 er blevet en sand klassiker. Og det forstår man godt.

O, at være et æble,

svulme i rigdom og smag.

Suge begærligt af stilken,

slippe en sensommerdag.

Uhmm... Man kan næsten mærke sprødheden og høre æblet sprække når man tager en bid, lader saften løbe i munden.

Som i digtet her skal vi også dvæle ved de ting der er lykkedes for os - vi skal huske at nyde frugten af en indsats der er lykkedes, af det vi kan være stolte af.

Måske værd at have med sig, hvis man vover sig ud for at mærke, kigge, snuse eller sanke i naturen. Lad dufte og stemninger inspirere til eftertanke og tilfredshed. Måske skal vi huske os selv på, hvad der er vigtigt og godt i livet. Og hvad der er lykkedes, og hvor vi er modnede.

Børn elsker at opleve med alle sanser. Tag dem med ud og duft, smag, mærk, sæt ord på - syng, og bliv glad i låget af alle de gratis glæder vi har lige uden for døren.

Her er nogle ideer til hvordan man kan få lidt af sensommeren med hjem i køkken og stue - nyde de modne bær og frugter.

Naturens desserter Naturen på Vestegnen i august byder på mange dejlige bær, urter og frugter.

De første æbler er modne nu. Rundt omkring i står vilde æbletræer. Nogle er søde, flere er sure og små. De kan bruges på utallige måder og her er et bud. Hvis man ikke er glad for det friske og syrlige i rå æbler, kan man prøve at tørre æblerne i skiver. Det er en skøn og sund snack. Æbler bliver sødere og meget smagfulde ved tørring.

Skær tynde skiver på ca. 4 mm. Tør dem i et varmt vindue, eller stil dem i ovnen på 2-3 timer ved 100 grader eller natten over ved 60 grader. De er færdige når de opnår sprødhed. Man kan evt. drysse med kanel, lakridspulver eller vanilje.

Rynket rose Rynket rose, også kaldet hybenrose, er en delikatesse, og så er den fyldt med C vitamin.

Det er især ved strande man finde denne busk, som i øvrigt breder sig alt for voldsomt og truer andre strandurter. Den betegnes som en invasiv art, så spis bare løs.

De røde frugter kan bruges til vin, marmelade og meget andet. Men her vil jeg fremhæve deres mulighed som sund slik. Efter en sanketur til strandområderne ved Køge bugt, har eleverne fra Strandgårdskolen i Ishøj lavet hybenkonfekt.

Hybenkonfekt:

250 gram rensede hakkede eller blendede hybenskaller,

100 gram smør, 1 dl havregryn, 1 dl honning. 1-2 dl kokosmel til at rulle kuglerne i.

Smørret røres med honning, havregryn og hybenmassen kommes i. Massen æltes godt sammen og rulles ud i små kugler der vendes i kokosmel. Stilles koldt før de spises.

Eller hvad med hyben-æblemarmelade:

400 gram rensede hyben,

2 æbler, uden kernehus og i små stykker,

vaniljepulver,

vand, så det dækker,

sukker, så det smager.

Det hele koges i ca. 30 minutter og hældes på rene atamon skyllede glas. Det kan holde sig et par uger i køleskab.

Spis og drik de friske urter ude på turen Det kan også være man ikke vil bruge tid derhjemme til efterbearbejdning af høsten. Så er det godt at så mange bær og frugter egner sig til at spise direkte: æbler, hindbær, blommer og brombær.

Eller drik en nærende te. Tag varmt vand med i termokanden, og hæld det over en kop med friskplukkede urter. Man får en varm og velsmagende te på stedet. Der er mange varianter man kan bruge: Vandmynte, vild timian, skovmærke, blomster af rødkløver. Vil man have en rigtig nærende drik kan man blande skvalderkål og brændenælder i også.

Vild mad Der er findes utroligt mange nærende spiselige urter og frugter i naturen på Vestegnen.

Har man lyst at udforske det mere er VILD MAD Appen med tilhørende hjemmeside, en god hjælp. Man kan både søge under den enkelte urt og få hjælp til artsbestemmelse og forvekslingsmuligheder, søge på den naturtype man befinder sig i for at vide hvad man skal lede efter.

Og endelig er der opskrifter og beskrivelse af smag og tekstur, så man selv kan eksperimentere med "høsten" i køkkenet.

Sankeregler Du må indsamle f.eks. nødder, urter, bær og svampe i begrænset omfang og kun til privat brug.

Tommelfingerreglen er "cirka en bæreposefuld" - eller som det hed i Jyske Lov: Så meget, som man kan have i sin hat.

Skov: Du må samle overalt i offentligt ejede skove. I private skove må du kun tage det med, du kan nå fra vej og sti, og kun fra kl. 6 til solnedgang.

Strand og strandeng: Du må samle overalt på strande og med kortvarige ophold til fods i strandenge hele døgnet.

Grøftekanter, levende hegn, sø og vandløb: På offentlige, udyrkede arealer må du altid sanke, mens du på private, udyrkede arealer kun må sanke fra kl. 6 til solnedgang. Hvis området er privat, så spørg ejeren.

Kilde: Naturstyrelsen.