Her ses Lone Nørregård Frantzen, der står for online gymnastik og samtalegrupper for enker og enkemænd i Brøndby Kommune.

Seniorer kaster sig ud i online fællesskaber

Når coronaen forhindrer, at man kan mødes ansigt til ansigt, så kaster flere og flere ældre sig ud i de digitale fællesskaber. Det oplever man ikke mindst i Brøndby Kommune, hvor Charlotte Vedel, leder af pensionisthusene, kan konstatere, at Brøndbys seniorer har stort mod på tilbud, der giver et online fællesskab.

- Mange af vores ældre borgere opsøger aktivt tilbud, hvor de kan få et fællesskab med andre - også selvom det kræver lidt teknik, som de ikke nødvendigvis har erfaring med. Det er meget inspirerende at opleve og vi gør vores bedste for at imødekomme behovet. Vi tilbyder fx online gymnastik, at kunne blive online sprogven for en, der ikke taler så godt dansk og så er vores vandregrupper for enker og enkemænd midlertidigt omdannet til online samtalegrupper. Vi bestræber os selvfølgelig på, at det tekniske ikke skal være en stopklods, så det hjælper vi med, når det er aktuelt, lyder det fra Charlotte Vedel, leder af pensionisthusene i Brøndby Kommune.