Der genåbnes for selvtræning i Brøndby i midten af august. Arkivfoto: Peter Andersen

Selvtræning åbner igen

Træningscenter Brøndby åbner op igen fra den 17. august 2020 for tilbud om selvtræning, der vil foregå under nye rammer og vilkår.

Træningscentret følger Sundhedsstyrelsens afstandskrav på to meter imellem særligt sårbare borgere og minimum fire kvadratmeter pr. borger - ligesom der vil være øvrige hygiejnemæssige krav til deltagerne og opsyn på stedet.

For alle borgere gælder, at man ikke må fremmøde ved symptomer på corona.

Reglerne fra Styrelsen for Patientsikkerheds er som følger:

1) Mød først op lige før din selvtræningstid, der er ikke kapacitet til, at mange venter samtidig.

4) Du skal medbringe egen drikkelse, hvis du har brug for noget at drikke undervejs.

I træningstiden vil der hele tiden være personale til stede, som vil være behjælpelig med at sikre overholdelse af hygiejne- og afstandsregler.

Information om opstart er sendt til selvtrænerne via e-post eller brev. Træningscentret har desværre ikke kontaktoplysninger på alle, der går til selvtræning og har dermed ikke kunnet sende brev til alle.

Man er meget velkommen til at kontakte Træningscenter Brøndby tlf. 43282173 eller på traening@brondby.dk, for at høre hvilken dag og tidspunkt, man skal møde op.