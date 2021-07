Borgere med stress og angst kan til næste år blive tilbudt et selvhjælpskursus i, hvordan man håndterer stress og angst. Foto: Thomas Olsen

Selvhjælpskursus i stress og angst på vej

Vestegnen - 20. juli 2021

Til næste år kan borgere i Hvidovre, der har problemer med angst og depression, komme på et kursus, der handler om at tackle de psykiske udfordringer.

Ældre- og sundhedsudvalget i Hvidovre har besluttet at godkende selvhjælpskurset »Lær at tackle angst og depression« som et to-årigt pilotprojekt.

Administrationen fortæller, at Hvidovre Kommune er i kontakt med 150 borgere, som lider af angst og som kunne være målgruppen for kurset.

Man regner dog med, at der også er borgere, der ikke allerede er i kontakt med kommunen, der kunne have glæde af at deltage.

Ifølge sundhedsprofilundersøgelsen for Region Hovedstaden i 2017 angiver 16 procent at have dårligt mentalt helbred, hvilket blandt andet kan dække over depression og angst.

Selvhjælpskursus »Lær at tackle angst og depression« er et selvhjælpskursus for borgere, som har symptomer på angst og/eller depression. Formålet er at give deltagerne redskaber til de udfordringer, de kan have i hverdagen.

En vigtig del af konceptet »Lær at tackle angst og depression« handler også om at kursisterne deler bekymringer og erfaringer, og de på den måde kan hjælpe og inspirere hinanden.

Undervisningen varetages af instruktører, som selv har erfaring med angst eller depression. De gennemfører en særlig uddannelse, så de er klædt på til at varetage kurset.

Midler fra sundhedspuljen Kurset skal finansieres af midler fra sundhedspuljen og kommunen har i forvejen i sin sundheds- og forebyggelsespolitik 2019-2022 opsat et mål om at oprette tilbud for borgere med angst og/eller stress.

Udgifterne til kurset skal finansieres af sundhedspuljen og prisen for 2022 og 2023 forventes at udgøre 475.321 kroner i alt.

Der findes dog allerede muligheder for at få hjælp, hvis man er mellem 18 og 65 år og borger i Hvidovre og har angst eller depression.

Borgere der er socialt udsatte, psykisk sårbare eller har fysisk/psykisk funktionsnedsættelse kan blandt andet søge støtte i »Broen«, der ligger i Karetmagerporten i Avedøre. Broen kan tilbyde indsatser bestående af individuelle samtaler og/eller gruppeforløb.

