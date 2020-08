Rødovre Palmehaveorkester som det så ud omkring et år før, det nedlagde sig selv. Beslutningen blev taget på en generalforsamling i juni 2020. Formand Per Dalsgaard sidder ned yderst til højre på første række med tenorsaxofon i skødet. PR-foto

Selv en gammel palme kan gå ud: Orkester nedlægger sig selv

Vestegnen - 23. august 2020 kl. 14:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rødovre Palmehaveorkester lukker.

Rødovre Palmehaveorkester, der har eksisteret i over 70 år, har på sin generalforsamling i juni besluttet, at orkestret lukker definitivt i august 2020.

"Det er med blødende hjerte, at orkestret har truffet denne tunge beslutning," fortæller orkestrets mangeårige formand, Per Dalsgaard, der i 2020 havde 25 års jubilæum.

"Der er for mig ingen tvivl om, at orkestrets trofaste publikum vil være meget kede af, at Rødovre Palmehaveorkester ikke længere kan afholde søndagsbal på Rødovregård en gang om måneden, som det har gjort i en lang årrække. Ud over rødovreborgere har vi haft mange danseglade gæster fra hele Vestegnen og store dele af det øvrige Sjælland."

Orkestret har desuden gennem årene optrådt ved mange andre arrangementer, for eksempel i De små Haver på Frederiksberg, ved søndagsballer i Herlev Medborgerhus og ikke mindst som fast orkester ved de stilfulde officersballer på Frederiksberg Slot.

"Der er to hovedårsager til, at vi har truffet beslutningen om, at orkestret må lukke nu," fortsætter Per Dalsgaard.

"Den første er, at det er blevet mere og mere vanskeligt at finde kapable amatørmusikere, der har tid og lyst til at være fast med i et orkester. Rødovre Palmeorkesters musikere er efterhånden kommet godt op i årene, og det kommer til at knibe med det uundgåelige generationsskifte fremover."

"Den anden årsag til lukningen minder lidt om den første, idet størstedelen af orkestrets publikum er i den ældre aldersgruppe. Også her kniber det med at tiltrække et yngre publikum, der brænder for vores musik. Hertil kommer helt aktuelt, at vi må frygte, at en del af vores publikum ikke ville turde komme til søndagsbal allerede i det kommende efterår og vinter pga af corona-smittefaren," siger han.

Rødovre Palmehaveorkester spillede til sit sidste søndagsbal den 1. marts 2020. Kort derefter blev stort set alle aktiviteter i Danmark lukket ned. Orkestret har ikke kunnet bruge de kommunale lokaler til øvning siden marts.

Alle de planlagte søndagsballer, hvoraf det første skulle afholdes den 6. september, er aflyst.

"Det er bare så trist, og vi beklager meget over for vores trofaste publikum. Mange af dem vil helt sikkert finde frem til de steder, hvor der stadig afholdes lignende arrangementer, for eksempel på Skottegårdsskolen i Kastrup med GM Big Band, som jeg og en anden palmehavemusiker i øvrigt selv spiller med i," slutter Per Dalsgaard.