Seks narkobilister sigtet ved stor færdselskontrol

- Vi laver den form for kontroller sammen med Politiskolen et par gange om året og for eleverne er det første gang, de er ude i den virkelige verden og lave rigtigt politiarbejde. Derfor prioriterer vi det højt og sætter mange ressourcer af, så der er lige så mange færdselsbetjente med i aktionen, som der er elever, fortæller Erik Andersen, der er faglig leder i Vestegnens Politi.

- Man kan dog godt sige, at det er ret opsigtsvækkende, at vi fanger seks narkobilister på en helt almindelig kontrol og at det dermed giver god mening, at vi holder disse aktioner.