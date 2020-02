Sejr efter gyserkamp: Sikrer sig vigtig 2.plads

Der skulle nu et afgørende femte sæt til, og headcoach Jens Bang besluttede at bytte om på de to centerspillere Mette Breuning og Julie de Blanck. Det skulle vise sig at være en beslutning, som umiddelbart havde stor effekt. En stor del af æren for at femte sæt gik Brøndbys vej, tilfaldt de to centere og deres samarbejde med hæverne Eva Bang og Tajma Muharemovic. Mette Breuning vandt sit første angeb og gik derefter i servefeltet, hvor hun stod for serven frem til 4-2 og i næste nettur stod hun for yderligere to angrebspoint og Julie de Blanck stod ligeledes for et angrebspoint og samtidig lavede hun et uvurderligt arbejde i blokaden, hvor hun stoppede seks Gentofte angreb. Tre af disse direkte til point.