Byggeleder Cihad Dönmez fortæller om arbejdet med at forlænge gangtunnelen, så der er plads til letbanen ved Rigshospitalet Glostrup.

Artiklen: Se video: I gang med at støbe ny gangtunnel

Se video: I gang med at støbe ny gangtunnel

Lige nu er gangtunnelen under Nordre Ringvej mellem Rigshospitalet Glostrup og Østervej spærret - og sådan vil det være indtil starten af sommeren 2021.

Siden juli måned sidste år har Hovedstadens Letbanes entreprenør, Per Aarsleff, været i fuld gang med at forlænge gangtunnelen, så der bliver plads til letbanen på den vestlige side af Nordre Ringvej - altså den side hospitalet ligger på. Derudover ombygger de tunnelens op- og nedgange, så passagen mellem letbanen, ringvejen og hospitalet bliver så let og fremkommelig som mulig.