Seneste opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at der er stor forskel på, hvor mange indbyggere der er smittet med covid-19 i kommunerne på Vestegnen. Generelt er der dog flere smittede i hovedstadsområdet end i landkommuner.

Se tallene for din kommune: Så mange er testet positive for Covid-19

I den anden ende af listen på Vestegnen finder vi Greve, hvor 715 personer er testet. Heraf var 67 positive, hvilket svarer til 133 smittede per 100.000 indbyggere.

I Vallensbæk er 416 personer testet, og ud af dem testede 70 positive, hvilket svarer til 420 smittede per 100.000 indbyggere.

I Glostrup var 640 personer tirsdag blevet testet, og heraf var 100 testet positiv. Det svarer til 442 smittede per 100.000 indbyggere, det man kalder den kumulative tendens.

Glostrup og Vallensbæk er med i den kedelige top, når det kommer til at antallet af indbyggere, der er testet positivt for Covid-19 i forhold til indbyggertallet.

Find din kommune

Nedenfor kan du se tallene for din egen kommune (Første tal er antallet af testede personer, herefter følger tallet for, hvor mange af dem der testede positive, og sidste tal indikerer, hvor mange smittede det svarer til per 100.000 indbyggere):

Albertslund: 738 testet, 94 positive, svarer til 337 smittede per 100.000 indbyggere

Brøndby: 832 testet, 103 positive, svarer til 291 smittede per 100.000 indbyggere

Glostrup: 640 testet, 100 positive, svarer til 442 smittede per 100.000 indbyggere

Hvidovre: 1407 testet, 181 positive, svarer til 339 smittede per 100.000 indbyggere

Høje-Taastrup: 1017 testet, 109 positive, svarer til 215 smittede per 100.000 indbyggere

Ishøj: 514 testet, 64 positive, svarer til 279 smittede per 100.000 indbyggere

Rødovre: 950 testet, 100 positive, svarer til 250 smittede per 100.000 indbyggere

Vallensbæk: 416 testet, 70 positive, svarer til 420 smittede per 100.000 indbyggere

Greve: 715 testet, 67 positive, svarer til 133 smittede per 100.000 indbyggere

Solrød: 337 testet, 35 positive, svarer til 152 smittede per 100.000 indbyggere

Kilde: Statens Serum Institut