Se kortet: Her kan du få en coronatest

Vestegnen - 24. marts 2021 kl. 12:48

I takt med at samfundet genåbner, og vi går en påske i møde, hvor mange ønsker at blive testet, inden de skal besøge familie og venner, så skruer Region Hovedstaden op for mulighederne for at blive testet for Covid-19. Se kortet over teststeder her

- Vi er rigtig mange, der har glædet os vildt længe til en hverdag med skolekammerater, en tur til frisøren - og alt det andet, som kommer med genåbningsfaserne. Derfor er det også vigtigt, at vi kan blive testet hurtigt og nemt, så vi er klar til at vise en negativ coronatest, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Regionen skruer i disse dage op med 9.000 nye tider til podning i halsen, så Region Hovedstaden hver dag kan tilbyde test til i alt næsten 160.000 borgere.

Der er testmuligheder - hurtigtest og/eller pcr-test - i blandt andet Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Albertslund kommuner.

Travlhed op mod påske - Vi forventer, at ugen op til påske bliver rigtig travl, så derfor har vi skruet op for mandskab og antallet af testtider. Det er samtidig vigtigt, at borgerne ikke har alt for langt til et teststed, så inden udgangen af påsken har i vi i alt 84 teststeder fordelt bredt i regionen, fortæller Kirstine Vestergård, vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Hun opfordrer borgerne til at benytte teststederne i hele regionen og sprede sig over dagene, for der kan opstå ventetid, når alle inden for kort tid ønsker en coronatest. Og hun opfordrer til, at vi skal komme til den bestilte tid, så vi minimerer kødannelse. Se kortet over teststeder her

Der er tidsbestilling til alle pcr-test, mens hurtigtest er uden tidsbestilling.

Som udgangspunkt vælger man selv, om man vil have en pcr-test, som er en podning i halsen, eller om man vil have en hurtigtest, som er podning i næsen. Der er dog en vigtig undtagelse: Hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, så skal man have en pcr-test, da denne type kan vise om man eventuelt er smittet med en muteret version af coronavirus.

Hvis man bliver testet positiv med en hurtigtest, skal man hurtigst muligt have foretaget en pcr-test for at af- eller bekræfte smitten, og samtidig undersøge for mutation.