Se hvilken kommune der scorer højest

Vestegnen - 25. maj 2021 kl. 12:59

Hvis det er praktiske forhold snarere end følelser og fornemmelser, man bruger, når man skal flytte til en ny kommune, så kan man måske få glæde af en ny platform.

Den er udført og lanceret af en af landets største lejeboligportaler, hedder Findboliger.dk, og giver brugerne mulighed for at se, hvor landets kommuner er rangeret ud fra ni forskellige parametre som eksempelvis miljø, ligestilling, indkomst og uddannelse.

Data-platformen, der går under navnet 'Danmarks bedste kommune', er udformet på baggrund af statistikbanken hos Danmarks Statistik. Findboliger.dk har for at give en god brugeroplevelse gjort det så simpelt som muligt at navigere rundt i den store mængde tilgængelige data.

Ifølge Reva Media, der står bag Findboliger.dk, er formålet med datasættet netop at sikre, at alle interesserede nemt kan finde data omkring en bestemt kommune.

Ikke kun for boligsøgende - Vi er rigtig stolte af, at vi nu kan præsentere en så omfattende data-platform som 'Danmarks bedste kommune'. Vi oplever ofte, at vores kunder kan være i tvivl om, hvilken kommune, der lige præcis passer til deres livsstil. Med 'Danmarks bedste kommune' kan brugerne nemt finde data på alle kommuner i Danmark. Og det har været vores mål fra starten, lyder det fra Reva Medias administrerende direktør Jan Revald. Han tilføjer, at den tilgængelige data ikke kun er målrettet personer, der søger bolig.

- Det her er en mulighed for alle, der har brug for noget statistik viden om kommunerne i Danmark - hvad end det handler om studerende, der skal bruge oplysninger i forbindelse med en opgave, eller journalister, der skal bruge data til en artikel. Det er derfor, at det har været vigtigt for os at gøre det så brugervenligt som muligt. Så alle kan benytte sig af platformen, siger Jan Revald.

Vallensbæk i toppen Den kommune, der får flest point på platformen er Egedal, som har fået 8 point.

Blandt vestegnskommunerne scorer Vallensbæk højest med 7.11 - det dækker blandt andet over, at kommunen har en høj grad af ligestilling, tager sig af miljøet og har meget få trafikulykker.

Den vestegnskommune, der scorer færrest point, er Brøndby. Kommunen scorer særligt indenfor ligestilling, trafikulykker og sundhed lavt, men til gengæld højt på miljø.

Høje-Taastrup ligger solidt i midten af spektret med 5,78 point. Her er ingen toppoint eller bundskravere, men dog pæne point for miljø, men lidt lavere på sundhed, indkomst og kriminalitet.

Fakta Vestegnskommunernes rangering på findboliger.dk Kategorier: L:Ligestilling, M:Miljø, T:Trafikuheld, K:Kriminalitet, U:Uddannelse, B: Beskæftigelse, I:Indkomst, S:Sundhed, Bo:Bolig



Albertslund L:5, M:9, T:5, K:1, U:9, B:5, I:3, S:4,5, Bo:6

Brøndby L:1, M:8,3, T:3, K:5, U:6, B:3, I:3, S:2,5, Bo:6

Glostrup L:7, M:10, T:7, K:4, U:6, B:8, I:5, S:3,5, Bo:5

Hvidovre: L:7, M:9,3, T:4, K:5, U:8, B:7, I:5, S:4,5, Bo:5

Høje-Taastrup: L:7, M:8, T:5, K:4, U:7, B:7, I:4, S:4, Bo:6

Ishøj: L:8, M:9,7, T:8, K:4, U:7, B:5, I:3, S:3,Bo:6

Rødovre: L:5, M:10, T:8, K:5, U:7, B:7, I:5, S:4,5, Bo:4

Vallensbæk: L:9, M:8, T:10, K:8, U:7, B:7. I:5, S:5, Bo:5



Kilde: findboliger.dk Her kan man finde flere oplysninger om, hvad de forskellige kategorier omfatter,