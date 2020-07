Toppen af Brøndbyvester Mølle blev torsdag morgen lidt før klokken otte løftet fra møllebygningen og over på en ventende lastbils lad. Herefter blev møllehatten spændt sikkert fast, inden transporten hen til restaureringsstedet. Møllen er efter planen færdigrestuareret senere på året. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se fotos: Mølle fik taget toppen

Der skulle en stor kran og en del personel til at fuldføre opgaven. Møllehatten blev løftet over på ladet af en lastbil og spændt godt fast for at blive kørt ad en særlig rute hen til det sted, hvor mølletoppen nu skal igennem en restaurereringsproces.