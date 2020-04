Mens byggeriet af Hovedstadens Letbane foregår, vil det have betydning for trafikanternes færden. Derfor har Hovedstadens Letbane nu lavet en animationsfilm for at oplyse trafikanter om, hvordan de kan søge trafikinformation. Foto: Hovedstadens Letbane

Se film: Sådan påvirkes trafikken af letbanebyggeri

Hos Hovedstadens Letbane ønsker man at kommunikere til trafikanterne i området, at det er muligt for dem at søge indformation om trafiksituationen ved byggeriet, så de er opdateret under arbejdet med banen.