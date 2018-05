Se billederne: Tæt på Arkens arbejde

Se billedserie Nogle værker har fundet deres cirkaplacering inden ophæng, men hviler fortsat langs gulvet. Alle de udlånte værker af J. F. Willumsen bliver udstillet i den ældste del af Arken, og galleriet er derfor ryddet for den faste del af museets udstilling, som normalt pryder rummene. I højre side ses et snit af værket Jotunheim, der har fået sin endelige placering mellem to søjler. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vestegnen - 30. maj 2018

Hvordan skal lyset sættes, hvilke rawlplugs skal i væggene og hvilke værker skal være naboer for en tid på Arken, museet for moderne kunst, der ligger på Kunstens Ø i Ishøj? Alle detaljer bliver minutiøst gennemgået, når Arkens personale forbereder og gør klar til åbningen af en ny udstilling.

Dette gælder også, da Søndagsavisen Vestegnen får et kig indenfor under slutspurten for udstillingen med den danske kunstner Jens Ferdinand Willumsens værker, der åbner den 2. juni og kan ses frem til 13. januar 2019.

De første spæde skridt mod udstillingen blev taget allerede for et år siden, og mange led og faggrupper er involveret undervejs.

I den indledende fase skal man finde en vinkel at belyse kunstværkerne i. Museet søger fundraising og sender låneanmodninger ud til ejerne af de værker, man ønsker at bruge.

Alle de værker, som Arken låner til udstillingen, er nøje udvalgt og registreret. Deres stand vurderes både inden de fragtes til Ishøj og efter de er pakket ud, ligesom de skal vurderes igen, inden de pakkes ned, når udstillingen er slut.

Der skal produceres kataloger, skilte til udstillingen, tekst til hjemmeside, postkort, plakater og meget andet.

Samtlige ansatte på hele Arken bliver gennem et foredrag klædt på med viden om den nye udstilling. En produktionsplan holder styr på, hvem der udfører hvilke opgaver. Værkerne skal fragtes, pakkes ud og hænges op. Men inden da skal galleriet gøres fysisk klar til brug. En lille arkitekturmodel hjælper med at holde styr på værkernes placering. Men placeringen kan ændre sig i det virkelige galleri.

Det norske fjeld får sin plads

I den halvmørke belysning i Søjlegalleriet på Arken hersker der umiddelbart ro omkring halvanden uge før ferniseringen af J.F. Willumsens værker. Det er kun dæmpet samtale og lyden af elektrisk værktøj, der bryder stilheden. Går man skridtet nærmere, opdager man, at de fem-ti mennesker, der arbejder, alle er meget fokuserede på hver deres opgaver.

En registrar - sidder på gulvet foran et mindre maleri og lyser med en lygte ind mod lærredet, men hun støtter sig til et ark med informationer, som følger hvert enkelt kunstværk.

Den midterste del af værket Jotunheim fra 1892-93 hviler uden sine fløje på et par klodser foran den plads, det er tiltænkt. Et par meter derfra, men med al opmærksomhed mod skildringen af det norske fjeld, går kurator og museumsinspektør på Arken, Naja Rasmussen, små ture fra forskellige vinkler sammen med Rune Bo Jonassen. Han er kommet fra J. F. Willumsens Museum i Frederikssund - det museum, som Arken har lånt langt de fleste af udstillingens omkring 150 værker af. De to sporer sig ind på, om værket skal flyttes lidt.

Bagefter forklarer Naja Rasmussen.

»Vi prøver at finde ud af, om placeringen føles rigtig, og hvordan rummet tager sig ud, når man træder ind i det. Om der er noget, der pirrer nysgerrigheden, om det suger dig ind i rummet og er som slik for øjet,« siger hun, og bliver enig med de andre medarbejdere om at rykke Jotunheim fem centimeter til den ene side.

»Vi har lavet småjusteringer, så vi har en samlet fortælling, der virker. Der sker altid noget, som kan ændre udstillingens detaljer, når man hænger op. Enten af praktiske årsager, på grund af nye idéer, fordi farverne i værkerne tager sig anderledes ud, eller fordi værkerne åbenbarer sig på en ny måde,« forklarer hun.

Et par teknikere banker lidt på væggen som led i at afgøre, hvilket ophæng der skal bruges til Jotunheim.

I samme rum skal blandt andet værkerne En Bjergbestigerske fra 1904 og En Fysiker fra 1913 op at hænge. Naja Rasmussen forklarer, at der til netop dette rum er valgt værker, hvor J. F. Willumsen har fokus på lys - om det så er elektrisk, naturligt, flimrende eller konstant.

»Hvis man først tuner ind på lyset i Willumsens værker, så kan man ikke længere se bort fra det,« som hun siger.

De fysiske rum

Under ophængningsarbejdet fortæller udstillingstekniker Thomas Hougaard, at det gerne tager mellem tre og fire uger at få galleriets rum fysisk klar til en ny udstilling.

»Vi reparerer væggene i en uge. Vi bygger måske nye vægge og maler dem. Til denne udstilling med J.F. Willumsen har vi bygget nye podier, der skal bruges specielt til at udstille kunstnerens udklipsmapper,« fortæller han.

Hans kolleger arbejder omkring ham. En med en elektrisk skruetrækker i hånden, mens en anden er i gang med at friske genbrugspodier op med en klat maling i rummet ved siden af.

Når de udlånte værker ankommer til Arkens aflæsserhal med lastbil, er det i forede og klimatiserede bokse. Boksene læsses af lastbilen og sættes ind i galleriet. Nogle af dem skal stå lukkede et døgns tid, inden de åbnes, så værkerne kan afklimatisere. Andre bokse kan åbnes med det samme.

Selve den fysiske ophængning af værkerne står Thomas Hougaard og hans kolleger for, og det sker i tæt samarbejde med museumsinspektører og kurator på den givne udstilling. Her er der fra det tekniske personales side fokus på alt fra den rette form for hængsel til om laserlyset peger mod det rigtige punkt på væggen, mens kuratoren beslutter sammensætningen og placeringen af værkerne.

Senere står udstillingsteknikeren og hans kolleger for at montere folier med forklarende tekst, og sidst men ikke mindst står de for lyssætningen på hver udstillet genstand.

»Nogle værker tåler kun sart lys, andre kan tåle lidt mere. Det kommer an på, om det består af papir, foto, lærred eller keramik,« fortæller Thomas Hougaard.

Fotografier og papir tåler således 50 lux, mens malerier gennemsnitligt kan klare 350 lux i belysningen.

Striber, farver og billedboom

Den nye udstilling hedder "J. F. Willumsen - farver og striber" og baserer sig på malerier, fotografier, udklipsmapper, grafik, skitser og keramik af J. F. Willumsen, der levede mellem 1863 og 1958. Han er blandt andet kendt for sin brug af farver, symbolik og stiftende stil. Han var aktiv kunstner i syv årtier, og blev blandt andet påvirket af sin tids populærkulturelle billedboom og udvikling af fotografiet som medie. Det er netop billeder og fotos som inspirationskilde, der zoomes ind på i Arkens udstilling. Willumsen samlede nemlig på mange forskellige slags fotos og billeder, og hans selviscenesættelse kan genfortolkes ud fra nutidens brug af sociale medier.

»Der er generelt et billedboom i massemedierne i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, og Willumsen begynder at indsamle billeder som inspiration. Med tiden får han udfyldt 14 udklipsmapper, og han bruger resten af sit kunstneriske virke på det. Så det bliver et arbejdsredskab, der trækker tråde, selvom hans stil stifter,« forklarer kurator og museumsinspektør Naja Rasmussen.

»Det er et felt, der ikke er belyst før i forbindelse med Willumsen og det er relevant i dag, fordi vi bruger sociale medier som facebook, pinterest og snapchat, så det er aktuelt at se på med nye øjne,« uddyber hun.