Se billedserie Emil og Maja med robotten, der er en mellemting mellem en dinosaur og en skildpadde. Hovedet har eleverne udført i 3D-print. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Robotterne kommer ind på gymnasiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Robotterne kommer ind på gymnasiet

Vestegnen - 13. april 2019 kl. 15:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At kunne kode, benytte eller bare være fortrolig med robotter, bliver en selvfølge på fremtidens arbejdsmarked - og det har Albertslund Gymnasium taget forskud på.

Der er godt nok smil og latter hos de unge mennesker, når de arbejder med robotter på Albertslund Gymnasium. Det er dog ikke for sjov, at de opnår kendskab til robotter og deres muligheder.

Maja og Emil er blandt de elever, som arbejder med robotter som led i deres uddannelse på Albertslund Gymnasium, der er en del af Next Uddannelse. De går i 3.g og til sommer får de huen på hovedet som bevis på en teknisk studentereksamen.

Maja og Emil har sammen med kammeraterne i klassen kodet en robot, der kan sortere emner alt efter farve. Robotten er kodet til - ved hjælp af kameraet i en computer - at smide røde emner ud til den ene side, og blå emner til den anden. Hvis man har lært det, så er det faktisk ret enkelt at kode robotten til opgaven.

- Jeg har lært at programmere, det kunne jeg ikke før, siger Emil, som regner med at søge ind på ingeniørstudiet på DTU.

Sorteringsrobotten har »kun« to aksler, der kan bevæge sig. En, der går op og ned, og en, der går til siden.

Robotter er sjovere

Maja kan styre en anden af de robotter, som eleverne arbejder med, og som bærer kælenavnet »KaDIe«. Det er en mellemting mellem en dinosaur og en skildpadde. Opgaven for eleverne var at programmere robotten til at bevæge sig fremad - og det går faktisk ret ok. Robotten har også fået en god portion personlighed, idet eleverne har designet hoved og hale, som derefter er udført i 3D-print.

At kunne fremstille emner ved hjælp af 3D-print, indgår som en naturlig del af undervisningen. Fx her eleverne også designet og printet en robot-gribearm, der kan håndtere en bordtennisbold.

I det hele taget har ingen på holdet fortrudt, at de valget robotteknologi, fremfor andre temaer som fx kemisk/biologiske procesforløb eller tekstil.

- Det her er sjovere, lyder det fra samtlige elever.

Også fra Maja, som gerne vil studere til sygeplejerske, når hun er færdig på Albertslund Gymnasium.

For hende havde det måske været mere oplagt at vælge et tema med kemi og biologi, men hun synes det er meget sjovere at arbejde med robotterne.

Får omgående feedback

Albertslund Gymnasium har i år taget faget robotteknologi ind i skemaet som et forsøg på htx-uddannelsen. Det er populært, og fra næste skoleår vil faget være en fast del af skemaet - og allerede nu er der stor søgning.

Og det er netop meget konkret undervisning, påpeger de to lærere, Mads Søgaard og Tobias Dalsgaard.

- Eleverne kan med det samme se, om det virker, og - hvis det ikke er tilfældet - få rettet koderne. Der er jo ikke tale om avanceret kodning, men eleverne får et godt indblik i, hvad der skal til for at få robotterne til at gøre, som de ønsker. For eleverne er det meget visuelt, og robotten giver omgående feedback.

- Og så er der masser af matematik og fysik i praksis. I arbejdet med robotterne skal eleverne arbejde med blandt andet vinkler, geometri og kræfter, tilføjer de to lærere.

Som en del af robotundervisningen har eleverne fra Albertslund også tilbragt to dage hos Next i Emdrup, hvor man uddanner blandt andet industriteknikere. Mens de »simple« robotter på Albertslund Gymnasium koster 5-10.000 kroner, så har Next-afdelingen i Emdrup avancerede robotter til flere hundrede tusinde kroner.

Her skulle eleverne blandt andet programmere en robot til at tage dominobrikker en efter en og stille dem op på en række - hvorefter robotten til sidst skulle vælte dominobrikkerne.

Udvikler spil

Undervisningen i kodning har haft en sidegevinst for eleverne. Det kan de nemlig bruge i deres eksamensprojekt, hvor det handler om spiludvikling.

Her skal eleverne både designe og kode et spil.

Christopher, Oliver og Casper arbejder sammen om et spil, der kan forbedre folkeskole-elevers viden om matematik.

- Vi fandt ud af, at mange børn i skolen har svært ved matematik. Så fik vi den ide, at hvis man havde et spil på computeren, som også var sjovt, så kunne det gøre børnene bedre til matematik, fortæller de tre gymnasieelever.

De er i gang med at udvikle et spil, hvor børnene kan få point og vinde ved at løse regnestykker, der render hen gennem en bane på skærmen.

Der skal stadig finpudses og kodes på spillet - men foreløbig ser det sjovt ud og ligner noget, som mange børn vil kunne bruge. Og netop denne kendsgerning, at spillet kan bruges i praksis, er et plus for de tre drenges eksamensprojekt.