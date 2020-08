Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Bag murene på Egon Olsens gamle fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Bag murene på Egon Olsens gamle fængsel

Vestegnen - 10. august 2020 kl. 19:10 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egon Olsens gamle fængsel, Vridsløse Lille, står tomt hen. I hvert fald lidt endnu. Fem arkitektteams arbejder lige nu på deres bud på fremtidens Vridsløse Lille. De skal kigge på både landskabet og bebyggelsen - og ikke mindst hvordan de vil transformere de bevaringsværdige dele af fængslet. Herunder den berømte Egon Olsen-port. Den 18. september vil projektforslagene blive offentliggjort.

I mellemtiden kan man læse eller genlæse artiklen herunder fra sidste år, hvor Vestegnen besøgte Vridsløse Lille for netop at høre om fremtiden. Eller man kan tage et kig indenfor i billedserien fra det tomme fængsel.

Læs eller genlæs: Det er næsten umuligt ikke at nynne melodien, når man står foran porten til Vridsløselille Fængsel. For hvor mange gange har man ikke set Egon Olsen gå ud gennem porten efter endnu et fængselsophold, når hans geniale plan slår fejl. Olsen Banden filmene har gjort porten ikonisk her i landet og i Østtyskland, hvor filmene også er populære. Faktisk dukker tyske turister stadig op dagligt for at tage billeder foran porten.

Snart er det Freja Ejendommes tur til at komme op med en plan. For Vridsløselilles rolle som fængsel er fortid. Tilbage står den tomme skal af potentiale fra 1859.

Vestegnen har som de første fået lov til at kigge ind bag fængslets mure, efter Freja overtog ejendommen. Aktieselskabet, som er ejet af staten, skal udvikle og videresælge fængslet, de omkringliggende 30 bygninger og de tæt på 160.000 kvadratmeter jord, som ligger i hjertet af Albertslund.

- Det er Frejas opgave, at tjene penge til staten og skabe værdi til lokalområdet, siger projektleder Rune Christiansen fra Freja Ejendomme, som viser avisen rundt.

Og selv han kan ikke lade være med at drage paralleller til dansk filmhistorie under rundvisningen.

- Nu går vi ind gennem Egon Olsens port, siger han, da vi træder indenfor i fængslet.

Vejen der fører til Vridsløselille Fængsel

skiftede navn i 2004 til Egon Olsens Vej.

Foto: Søren Schaadt Larsen



Frihedsberøvede asylansøgere Siden 2018 har fængslet stået tomt. De sidste fanger flyttede ud i 2015 og mellem 2016 og 2018 husede det frihedsberøvede asylansøgere. Men hvem skal fængselsbygningen huse fremover? Og bliver bygningen stående?

- Vi vil meget gerne beholde en stor del af bygningen. Hvor meget kan vi ikke sige endnu, siger Rune Christiansen.

Vi går gennem gården og ind i hovedbygningen, forbi det gamle overvågningsrum og ind i hjertet af fængslet. Rune Christiansen, som er uddannet arkitekt, kalder rummet et panoptikon - et rum hvorfra man fra et sted kan overskue hele rummet. Det er formet som en kantet kuppel med fængselsceller i flere etager. Ud fra den er der fire »fingre«, som er lange gange med blandt andet fængselsceller, køkken og badeværelser. 241 fanger er der plads til, og alle indsatte har været mænd.

Store brede gange Vi bevæger os ned ad den ene fingers øverste etage. Her kaster ovenlysvinduer et flot lys ned på den tomme gang. Alt er ryddet, men enkelte navneskilte med fornavne findes stadig på celledørene, og en metaldetektor står tilbage.

- Strukturen med den brede gang kan man ikke bruge til så meget. Og cellerne er for små til hotelværelser, men for store til toiletter, fortæller Rune Christiansen, der dog mener, der kan være en mulighed i at slå flere celler sammen og danne større rum.

Freja Ejendomme har endnu ikke noget bud på, hvad der skal ske med bygningen og de lange brede gange. Det kommer an på Albertslund byråd og investorer. Førstnævnte, fordi det er byrådet, som bestemmer, hvad der er lovligt at gøre ved bygningerne og grunden. Og sidstnævnte, fordi der skal penge til at udvikle Vridsløselille Fængsel.

- Vridsløselille skal skabe værdi til området, men det er selvfølgelig ikke gratis at istandsætte, siger Rune Christiansen.

Freja Ejendomme er allerede i dialog med flere interesserede købere, men det er for tidligt i processen til, at de kan sige, om fængslet bliver hotel, boliger, et konferencested eller noget helt fjerde.

For enden af fingeren kan man se ud på gården og muren, som omkranser fængslet.

- Den store mur er meget markant. Hvis det er muligt at bevare noget af den, kunne det måske være en kvalitet for området, siger Rune Christiansen.

Det var også den mur, som i 1995 dannede scene for den største fangeflugt i Danmarks historie. En gummiged brød gennem muren, og 12 fanger flygtede.

Vildtvoksende planter - Det jeg hæfter mig ved bygningen er, at der nok skal mere end en spand maling til, men den er i rimelig stand, siger projektlederen, mens vi går ud i fængselsgården.

Og med 30.000 kvadratmeter etageareal er der nok at tage af.

Det samme kan ikke siges om alle de omkringliggende 30 bygninger, som også hører til fængslet. Nogle er gamle tjenesteboliger, mens andre er værksteder, hvor fangerne har arbejdet. Mange har brædder for vinduet, og planter vokser vildt op af murene. Flere bygninger vil blive revet ned, men Freja Ejendomme håber på, at flere kan bevares.

Omgivelserne udenfor fængslet er grønne. Der står store flotte træer, og så er der to små søer, som Rune Christiansen kalder stedets hemmelige juvel. Han mener, det er oplagt at lave en park på grunden.

- Man får næsten en park forærende, siger han.

Han kigger op på fængselsmuren i hjørnet af grunden og tilføjer så:

- Måske er det en ide, at bibeholde noget af muren her i forhold til støj.

Og lige som ordene har forladt hans mund, kommer et tog buldrende forbi. For lige på den anden siden kører S-togene til og fra Albertslund Station.

- Ja, der er fordele og ulemper ved at være tæt på stationen, siger projektlederen.

Der vil med stor sandsynlighed blive bygget boliger på grunden.

- Man har bygget høje bygninger ved stationen, siger Rune Christiansen og peger over mod bygningerne, som kan ses fra fængslets have og fortsætter:

- Om der kommer det her, er ikke til at sige endnu.

Lige nu er Freja Ejendomme i gang med at undersøge grunden for forurening. Og snart går en såkaldt masterplan proces i gang, som kommer til at vare et års tid.

- Her vil Albertslund borgere, politikere, købere og andre interessenter blive inddraget i den overordnede plan. Hvor skal der bygges, hvor meget skal bevares. Hvad kan bevares, og hvad skal bevares, siger Rune Christiansen og fortsætter:

- Men lige nu gør vi os de indledende tanker, og der er i denne fase mange svar på samme spørgsmål.