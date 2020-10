Se billedserie Da Brøndbyvester Mølle fik sin hat igen mandag den 26. oktober, skulle et midlertidigt tag først løftes af. Det har siddet på siden juli for at skærme det indvendige af møllen fra regn og rusk. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se billederne: 132-årig mølle fik sin hat igen

Vestegnen - 26. oktober 2020 kl. 18:08 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Hvis man som forbipasserende så op i luften henover Møllehuset i Brøndbyvester i formiddags, så var en kran i færd med at løfte den løgformede møllehat på plads på den 132-årige mølle.

Oprindeligt kværnede møllen korn, ligesom der var bageri i møllehuset ved siden af. Mølledriften blev indstillet i 1950. Nu bruges Møllehuset som foreningshus og inde i selve møllen er der installeret en motor, som styrer vingerne, når de er i bevægelse fire-seks gange om året, heriblandt på den lokale kulturnat, eller når en Brøndbyborger fylder 100 år.

I formiddags blev der fulgt ivrigt med fra sidelinjen, mens kranførere, møllebygger og andet personel foretog selve arbejdet.

Det var blandt andet de aktive medlemmer af Brøndbyvester Møllelaug, også kaldet "Melormene", der så med, og i deres ansigter var der smil så brede som møllevinger.

Der var lidt forberedelse for kranførerne med at fjerne et midlertidigt og skærmende tag fra toppen af møllen. Men fra møllehatten ankom med særtransport til den var på plads, tog det dog kun 20-25 minutter.

- Det betyder alt, at møllen holdes ved lige. Den er et vartegn for kommunen, som møllelaugets medlemmer udtrykker det.

Utæthed er årsagen Møllehatten blev afmonteret den 16. juli og umiddelbart efter transporteret til møllebyggerens værksted.

Det er en utæthed i den 18 meter høje mølle, der er årsagen til, at restaureringen af møllens top blev iværksat.

- Det dryppede simpelthen ind med vand, så vi kontaktede kommunen og sagde, at hvis de var interesserede i at bevare møllen, så skulle der gøres noget, fortæller Preben Thorndahl, der er oldermand i Brøndbyvester Møllelaug.

Møllelauget opdagede også, at der var råd i møllevingerne, så disse blev i sommeren 2019 taget ned af sikkerhedshensyn.

Det frivillige laug mødes normalt en gang hveranden uge og står for småreparationer og praktisk vedligehold såsom at kitte og male vinduer, luge ukrudt rundt om møllen og kalke den nederste del af møllen, der også kaldes kælderen. Det har de gjort i de fire-fem år, det nuværende møllelaug har eksisteret. Dog har lauget holdt pause siden marts, så denne formiddag var også et indbyrdes gensyn efter en lang møllefri periode.

- Det er møllen og det er kammeraterne, man mødes med i lauget, der binder det hele sammen for mig. Og så det at have en meningsfuld fritidsaktivitet, siger Torben Nielsen, der er én af melormene og kasserer i lauget.

Han kalder også møllelauget for et fritisted for de frivillige. Lauget har i alt 53 medlemmer, hvoraf otte herrer udgør det aktive melorme-hold.

Møllevingerne venter Møllevingerne venter lidt endnu med at blive monteret på Brøndbyvester Mølle. Men de er på vej. De skal nemlig først bygges af møllebyggeren Jens Jørgensen fra firmaet Møllebyggerne i Faxe Ladeplads, som regner med, at vingerne sammen med en hovedaksel vil være færdige og monteret, inden 2020 er slut.

Indtil videre har møllebyggeren udskiftet de udvendige spån på mølletoppen og også lavet øvrige nødvendige reparationer indvendigt i mølletoppen.

- Møllen mangler at få sat møllevingerne på. Det bliver først sidst på året, men jeg har lovet at være færdig i år, så det regner jeg med, siger Jens Jørgensen, der har været møllebygger siden 1976.

Som den eneste møllebygger i Danmark har han sit svendebrev fra Nationalmuseet.

Det er Brøndby Kommune, der siden 1967 har ejet Brøndbyvester Mølle, mens møllelauget passer møllen til dagligt. Der er i alt sat 1,2 millioner kroner af fra kommunens side til restaureringen af Brøndbyvester Mølle.

I øvrigt holder Lokalhistorisk Forening i Brøndby en foredragsaften i Brøndby Hallen den 26. november kl 19.30, der handler om brøndbyvester Mølle. Interesserede kan bare møde op.